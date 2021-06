DU Open Book Exam 2021: डीयू का बड़ा फैसला, टेलीग्राम से ओबीई परीक्षा में नकल के लिए बनाए गए ग्रुप बंद करने को कहा

DU Open Book Exam 2021: दिल्ली विश्वविद्यालय ओपन बुक एग्जाम 2021 के दूसरी दिन टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर नकल का मामला सामने आया है। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को पत्र लिखकर कहा है कि ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा के दौरान यूनिवर्सिटी के छात्रों की कथित तौर पर नकल करने के लिए बनाए एक ग्रुप को बंद कर दें। डीयू एग्जाम सेक्शन ( DU Exam Section ) के डीन डीएस रावत ने कहा कि यूनिवर्सिटी को इस बारे में इस समूह के संबंध में एक अज्ञात स्रोत से ईमेल प्राप्त हुआ है। उसके बाद डीयू से ये कदम उठाया है।

पहले दिन ओबीई में शामिल हुए थे 35 हजार छात्र

:दिल्ली विश्वविद्यालय ( Delhi University ) प्रशासन ने संदेशवाहक ऐप टेलीग्राम को पत्र लिखकर उसकी ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम 2021 ( Open Book Exam 2021 ) के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों की कथित रूप से मदद करने के लिए बनाए ये एक ग्रुप को बंद करने कहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी फाइनल ईयर के छात्रों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम 2021 कल सोमवार को शुरू हुई थी और पहले दिन करीब 35 हजार छात्र एग्जाम में शामिल हुए थे।

ई-मेल के जरिए छात्रों को दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

इसके अलावा डीयू प्रशासन ( DU Administration ) ने छात्रों को भेजे गए ई-मेल में कहा है कि परीक्षा शाखा के संज्ञान में आया है कि परीक्षा में मदद के लिए एक व्हाट्सअप/टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। छात्रों को ऐसे किसी भी ग्रुप का हिस्सा बनने के विरूद्ध सलाह दी जाती है। हमने ऐसे विद्यार्थियों की पहचान कर ली है और ये मामले अनुचित माध्यम के तहत आएंगे। ऐसा मामला सामने आने पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

