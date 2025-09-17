DU Mop-Up Admissions 2025: डीयू में एडमिशन का लास्ट चांस! आज से शुरू होगा ऑन-द-स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए आवेदन

DU On-the-Spot Admission 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय ने मॉप-अप राउंड 1 के बाद खाली रह गई ग्रेजुएन सीटों के लिए भौतिक रूप से ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड की घोषणा की थी। इस राउंड मे कक्षा 12 के अंकों के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। बिना CUET स्कोर के अब आप डीयू में एडमिशन ले सकते हैं।
ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड के लिए रिजिस्ट्रेशन विंडो बुधवार, 17 सितंबर, 2025 को शाम 5 बजे खुलेगी और शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को रात 11:59 बजे बंद हो जाएगी। कॉलेजों और कार्यक्रमों में खाली सीटों की जानकारी admission.uod.ac.in पर चेक कर सकते हैं।
पहले से पंजीकृत उम्मीदवार, जिन्हें घोषणा के समय किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला है, वे मॉप-अप टैब के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक सीएसएएस (यूजी) 2025 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे प्रवेश पोर्टल पर एक नया आवेदन जमा करके, नियमित रजिस्ट्रेशन फीस, 1,000 रुपये का एकमुश्त गैर-वापसी योग्य शुल्क जमा करके भाग ले सकते हैं। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों को पहले से ही किसी कॉलेज में किसी कार्यक्रम में प्रवेश मिल चुका है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
इस दौर के अंतर्गत आवंटन और प्रवेश मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 से शुरू होने की संभावना है। उम्मीदवारों को योग्यता और सीटों की उपलब्धता के आधार पर बुलाया जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए रिपोर्टिंग का दिन, समय और स्थान सहित एक इनविटेशन भेजा जाएगा।