Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

DU Mop-Up Admissions 2025: डीयू में एडमिशन का लास्ट चांस! आज से शुरू होगा ऑन-द-स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए आवेदन

Delhi University Mop-Up Admission: दिल्ली यूनिवर्सिटी में मे मॉप-अप राउंड के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। डीयू में एडमिशन का आखिरी मौका पाने के लिए छात्र आज से ऑन-द-स्पॉट राउंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 17, 2025

DU Mop-Up Admissions 2025, DU Mop-Up Admissions 2025, Delhi University Spot Round Admission 2025, DU Last Round Admission 2025,
डीयू में आज से शुरू होगा ऑन-द-स्पॉट राउंड एडमिशन। (Image Source: Gemini AI)

DU On-the-Spot Admission 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय ने मॉप-अप राउंड 1 के बाद खाली रह गई ग्रेजुएन सीटों के लिए भौतिक रूप से ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड की घोषणा की थी। इस राउंड मे कक्षा 12 के अंकों के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। बिना CUET स्कोर के अब आप डीयू में एडमिशन ले सकते हैं।

कैसे और कब करें आवेदन (How and When To Apply)

ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड के लिए रिजिस्ट्रेशन विंडो बुधवार, 17 सितंबर, 2025 को शाम 5 बजे खुलेगी और शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को रात 11:59 बजे बंद हो जाएगी। कॉलेजों और कार्यक्रमों में खाली सीटों की जानकारी admission.uod.ac.in पर चेक कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

UPPSC RO ARO Result 2025: प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें पीडीएफ
शिक्षा
UPPSC RO ARO Result 2025

क्या है मानदंड (Admission Criteria)

पहले से पंजीकृत उम्मीदवार, जिन्हें घोषणा के समय किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला है, वे मॉप-अप टैब के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक सीएसएएस (यूजी) 2025 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे प्रवेश पोर्टल पर एक नया आवेदन जमा करके, नियमित रजिस्ट्रेशन फीस, 1,000 रुपये का एकमुश्त गैर-वापसी योग्य शुल्क जमा करके भाग ले सकते हैं। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों को पहले से ही किसी कॉलेज में किसी कार्यक्रम में प्रवेश मिल चुका है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया (Allotment and Admission Process)

इस दौर के अंतर्गत आवंटन और प्रवेश मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 से शुरू होने की संभावना है। उम्मीदवारों को योग्यता और सीटों की उपलब्धता के आधार पर बुलाया जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए रिपोर्टिंग का दिन, समय और स्थान सहित एक इनविटेशन भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे ने शुरू की सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया, जानिए सैलरी और योग्यता
शिक्षा
RRB Section Controller Vacancy 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

17 Sept 2025 11:02 am

Hindi News / Education News / DU Mop-Up Admissions 2025: डीयू में एडमिशन का लास्ट चांस! आज से शुरू होगा ऑन-द-स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.