DU Mop-Up Admissions 2025: डीयू में एडमिशन का लास्ट चांस! आज से शुरू होगा ऑन-द-स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए आवेदन

पहले से पंजीकृत उम्मीदवार, जिन्हें घोषणा के समय किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला है, वे मॉप-अप टैब के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक सीएसएएस (यूजी) 2025 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे प्रवेश पोर्टल पर एक नया आवेदन जमा करके, नियमित रजिस्ट्रेशन फीस, 1,000 रुपये का एकमुश्त गैर-वापसी योग्य शुल्क जमा करके भाग ले सकते हैं। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों को पहले से ही किसी कॉलेज में किसी कार्यक्रम में प्रवेश मिल चुका है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।