RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे ने शुरू की सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया, जानिए सैलरी और योग्यता

RRB Section Controller Vacancy 2025 के तहत रेलवे ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्नातक अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानें सैलरी, आवेदन प्रक्रिया और अन्य डिटेल।

भारत

Rahul Yadav

Sep 17, 2025

RRB Section Controller Vacancy 2025
RRB Section Controller Vacancy 2025 (Image: Gemini)

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 15 सितंबर 2025 से हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 14 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

योग्यता और आयु सीमा

इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएट) होना जरूरी है।

  • न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है।
  • आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
  • आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • उम्मीदवार को सबसे पहले RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना होगा।
  • वहां 'Create an Account' पर क्लिक कर के रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  • इसके बाद लॉगिन करके अपनी सभी डिटेल्स भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
  • कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद आवेदन को सबमिट करें।

RRB Section Controller Apply Online

आवेदन शुल्क

  • सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए: 500 रुपये
  • एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी वर्ग की महिलाएं: 250 रुपये

खास बात यह है कि परीक्षा के पहले चरण (स्टेज-1) के बाद सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 400 रुपये वापस किए जाएंगे। जबकि अन्य सभी वर्गों को पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी।

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक वेतन के रूप में प्रतिमाह 35,400 रुपये मिलेगा, जो रेलवे नौकरियों में एक बेहतरीन सैलरी पैकेज माना जाता है।

अगर आप रेलवे में नौकरी करने का सपना देखते हैं और आपकी योग्यता स्नातक है, तो यह आपके लिए बेहतरीन अवसर है। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करके सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका न गंवाएं।

शिक्षा

Published on:

17 Sept 2025 09:51 am

Hindi News / Education News / RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे ने शुरू की सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया, जानिए सैलरी और योग्यता

