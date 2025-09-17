RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे ने शुरू की सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया, जानिए सैलरी और योग्यता

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 15 सितंबर 2025 से हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 14 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएट) होना जरूरी है।
खास बात यह है कि परीक्षा के पहले चरण (स्टेज-1) के बाद सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 400 रुपये वापस किए जाएंगे। जबकि अन्य सभी वर्गों को पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी।
चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक वेतन के रूप में प्रतिमाह 35,400 रुपये मिलेगा, जो रेलवे नौकरियों में एक बेहतरीन सैलरी पैकेज माना जाता है।
अगर आप रेलवे में नौकरी करने का सपना देखते हैं और आपकी योग्यता स्नातक है, तो यह आपके लिए बेहतरीन अवसर है। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करके सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका न गंवाएं।