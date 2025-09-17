RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे ने शुरू की सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया, जानिए सैलरी और योग्यता

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 15 सितंबर 2025 से हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 14 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।