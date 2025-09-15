India’s First Engineer: भारत की पहली महिला इंजीनियर और पुरुष इंजीनियर कौन थे और कहां से किए थे पढ़ाई?

ललिता ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत जमालपुर रेलवे वर्कशॉप में प्रशिक्षण लेकर की, जहां उन्होंने व्यावहारिक अनुभव हासिल किया और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने कौशल को और निखारा। 1953 में वे लंदन के इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स (IEE) की सदस्य बनीं। 1964 में न्यूयॉर्क में आयोजित महिला इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी मेहनत और साहस ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पुरुषों के बराबर योगदान दे सकती हैं।