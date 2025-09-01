Exams With No Age Limit: 100 की उम्र में भी दे सकते हैं ये 5 परीक्षाएं, जानें कौन-से हैं ये कोर्स

Exams For Senior Citizens: सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आज के दौर में, कुछ भी सीखने के लिए उम्र माइने नहीं रखती है। अगर आप भी सीखने की चाहत रखते हैं तो उम्र आपको रोक नहीं सकती है। भारत में कई ऐसे कोर्स और परीक्षाएं हैं जिन्हें आप 60, 70 या 100 की उम्र में भी दे सकते हैं। आज हम आपको 5 ऐसी परीक्षाओं के बारे में बताएंग जिन्हें कोई भी व्यक्ति उम्र की बाधा के बिना दे सकता है।
आज के जमाने में उम्र केवल एक संख्या है। क्योंकि सीखने-सिखाने का काम जीवनभर चलता रहता है। भारत में कई ऐसी परीक्षाएं और कोर्स उपलब्ध हैं, जो 100 साल की उम्र में भी दिए जा सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से कोर्स हैं।
10वीं और 12वीं की परीक्षा, जिसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है।
फायदे (Benefits)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) देश का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम है। यहां उम्रदराज लोगों के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स की सुविधा दी जाती है।
फायदा
ये कॉलेज CCC (Course on Computer Concepts), O-Leve और अन्य IT सर्टिफिकेशन की सुविधा देता है।
फायदा
यह भारत सरकार द्वारा चलाया गया पोर्टल है, जहां IIT, IGNOU, AICTE जैसे संस्थानों के कोर्स मुफ्त में उपलब्ध होते हैं.
फायदा
यहां आप कोई भी कोर्स चुन सकते हैं, सीख सकते हैं और प्रमाणपत्र पा सकते हैं.
बुजुर्गों को मानसिक रूप से एक्टिव रहते में मदद मिलती है।
फ्री भाषा सीखने वाले कोर्स, जो मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। यहां आप हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत समेत कई भाषाएं सीख सकते हैं।
फायदा