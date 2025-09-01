Patrika LogoSwitch to English

Exams With No Age Limit: 100 की उम्र में भी दे सकते हैं ये 5 परीक्षाएं, जानें कौन-से हैं ये कोर्स

Exams At The Age Of 100: आज हम आपको भारत में होने वाली ऐसी 5 परीक्षाओं के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप 100 साल की उम्र में भी दे सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 01, 2025

exams with no age limit in India, courses for senior citizens, exams you can take at any age,
100 साल की उम्र में भी दे सकते हैं ये परीक्षाएं। (Image Source:ChatGPT)

Exams For Senior Citizens: सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आज के दौर में, कुछ भी सीखने के लिए उम्र माइने नहीं रखती है। अगर आप भी सीखने की चाहत रखते हैं तो उम्र आपको रोक नहीं सकती है। भारत में कई ऐसे कोर्स और परीक्षाएं हैं जिन्हें आप 60, 70 या 100 की उम्र में भी दे सकते हैं। आज हम आपको 5 ऐसी परीक्षाओं के बारे में बताएंग जिन्हें कोई भी व्यक्ति उम्र की बाधा के बिना दे सकता है।

100 की उम्र में भी दे सकते हैं परीक्षा (Exam At The Age of 100)

आज के जमाने में उम्र केवल एक संख्या है। क्योंकि सीखने-सिखाने का काम जीवनभर चलता रहता है। भारत में कई ऐसी परीक्षाएं और कोर्स उपलब्ध हैं, जो 100 साल की उम्र में भी दिए जा सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से कोर्स हैं।

जानें कोर्स के नाम (Courses Name)

NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग

10वीं और 12वीं की परीक्षा, जिसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है।

फायदे (Benefits)

  • जो स्कूल नहीं गए
  • जो पढ़ाई अधूरी छोड़ चुके हैं
  • बुजुर्ग जो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) देश का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम है। यहां उम्रदराज लोगों के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स की सुविधा दी जाती है।

फायदा

  • घर बैठे पढ़ाई
  • किफायती फीस
  • बुजुर्गों के लिए भी डिग्री पाने का सुनहरा अवसर

NIELIT (National Institute of Electronics & Information Technology)

ये कॉलेज CCC (Course on Computer Concepts), O-Leve और अन्य IT सर्टिफिकेशन की सुविधा देता है।

फायदा

  • डिजिटल इंडिया में बुजुर्गों को तकनीक से जोड़ने का बेहतरीन तरीका
  • आधार, बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स चलाने की समझ

SWAYAM – फ्री ऑनलाइन कोर्स और सर्टिफिकेट

यह भारत सरकार द्वारा चलाया गया पोर्टल है, जहां IIT, IGNOU, AICTE जैसे संस्थानों के कोर्स मुफ्त में उपलब्ध होते हैं.

फायदा

यहां आप कोई भी कोर्स चुन सकते हैं, सीख सकते हैं और प्रमाणपत्र पा सकते हैं.
बुजुर्गों को मानसिक रूप से एक्टिव रहते में मदद मिलती है।

भाषा सीखने के कोर्स (Duolingo, Bhasha Sangam)

फ्री भाषा सीखने वाले कोर्स, जो मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। यहां आप हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत समेत कई भाषाएं सीख सकते हैं।

फायदा

  • मेंटल एक्टिविटी बढ़ती है
  • नई भाषा सीखकर आत्मविश्वास बढ़ता है
  • सामाजिक जुड़ाव और बोल-चाल में सुधार आता है

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

01 Sept 2025 03:28 pm

Published on:

01 Sept 2025 03:22 pm

Hindi News / Education News / Exams With No Age Limit: 100 की उम्र में भी दे सकते हैं ये 5 परीक्षाएं, जानें कौन-से हैं ये कोर्स

