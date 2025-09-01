खुशखबरी: JEE Apex Board 2026-27 का गठन, राजस्थान सरकार को मिला प्रतिनिधित्व, अब ये बोर्ड बनाएगा एग्जाम पॉलिसी

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए जेईई अपेक्स बोर्ड (जेएबी) का गठन कर दिया है। नवगठित बोर्ड को वर्ष 2026 और 2027 में होने वाली जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन का पूर्ण और आंशिक दायित्व सौंपा गया है। वर्ष 2023 में गठित पिछला बोर्ड वर्ष 2024 व 2025 की परीक्षाओं के आयोजन के साथ ही अपना कार्यकाल पूरा कर चुका था।