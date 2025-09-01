Patrika LogoSwitch to English

खुशखबरी: JEE Apex Board 2026-27 का गठन, राजस्थान सरकार को मिला प्रतिनिधित्व, अब ये बोर्ड बनाएगा एग्जाम पॉलिसी

इस बार बोर्ड में राजस्थान सरकार को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। जेईई-मेन परीक्षा आयोजन से संबंधित सभी नियमों और नीति निर्धारण का संपूर्ण दायित्व जेईई-अपेक्स बोर्ड का होगा।

कोटा

Akshita Deora

Sep 01, 2025

rajasthan new map
राजस्थान (फोटो: पत्रिका)

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए जेईई अपेक्स बोर्ड (जेएबी) का गठन कर दिया है। नवगठित बोर्ड को वर्ष 2026 और 2027 में होने वाली जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन का पूर्ण और आंशिक दायित्व सौंपा गया है। वर्ष 2023 में गठित पिछला बोर्ड वर्ष 2024 व 2025 की परीक्षाओं के आयोजन के साथ ही अपना कार्यकाल पूरा कर चुका था।

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इस बार बोर्ड में राजस्थान सरकार को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। जेईई-मेन परीक्षा आयोजन से संबंधित सभी नियमों और नीति निर्धारण का संपूर्ण दायित्व जेईई-अपेक्स बोर्ड का होगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ‘वोट चोर’ ल‍िखी टी-शर्ट में विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के MLA, जमकर हुआ हंगामा; 3 सितंबर तक स्थगित
जयपुर
Congress MLA

परीक्षा का पैटर्न और नीति यही बोर्ड तय करेगा

  • प्रो. एस.के. जैन-अध्यक्ष
  • आइआइटी मद्रास
  • आइआइटी कानपुर
  • आइआइटी रुड़की
  • एनआइटी राउरकेला
  • आइआइएसटी शिबपुर
  • ट्रिपल आइटी हैदराबाद
  • ट्रिपल आइटी उना
  • ट्रिपल आइटी कांचीपुरम
  • राज्य सरकार आंध्र प्रदेश
  • राज्य सरकार राजस्थान
  • राज्य सरकार उड़ीसा
  • राज्य सरकार यूपी
  • वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
  • सीबीएसई अध्यक्ष
  • एनआइसी डॉयरेक्टर जनरल
  • सी-डैक डायरेक्टर जनरल
  • जॉइंट सेक्रेटरी,शिक्षा मंत्रालय
  • एनटीए डॉयरेक्टर जनरल-सचिव

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 2.80 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर लगी रोक, मची हलचल, संघ ने मुख्य सचिव और डीओपी सचिव से लगाई गुहार
जयपुर
Rajasthan Government Big Step 2.80 lakh Employees annual increment ban uproar union appeals to Chief Secretary and DOP Secretary IPR portal Reopen

Published on:

01 Sept 2025 01:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / खुशखबरी: JEE Apex Board 2026-27 का गठन, राजस्थान सरकार को मिला प्रतिनिधित्व, अब ये बोर्ड बनाएगा एग्जाम पॉलिसी

