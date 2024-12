EXPLAINER: BPSC में क्या है Normalisation, जिसको लेकर मचा हुआ है बवाल, जानिए बारीकियां

Normalisation In BPSC: BPSC की परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जानी है। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल, जब दो पालियों में…

पटना•Dec 07, 2024 / 03:37 pm• Anurag Animesh

What Is Normalisation In BPSC

What Is Normalisation In BPSC: बिहार में BPSC को लेकर बवाल मचा हुआ है। यह बवाल BPSC 70th exam में Normalisation को लेकर मचा हुआ है। छात्र BPSC परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। यह हंगामा तब बरपा है, जब कुछ ही दिनों बाद 13 दिसंबर को BPSC 70th परीक्षा होना है। इस परीक्षा में तकरीबन 4.8 लाख छात्र भाग लेने वाले हैं। यह परीक्षा 925 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। छात्रों की मांग है कि जो परीक्षा दो शिफ्ट में करवाई जा रही है, उसे एक ही शिफ्ट में की जाए। छात्रों की मांग One Shift One Exam है। हालांकि आयोग ने Normalisation की बात को अफवाह बताया है।