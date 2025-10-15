First Woman IAS : कौन थीं भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी, पद्म भूषण से हो चुकी हैं सम्मानित



उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन और पीजी की पढ़ाई पूरी की। साल 1951 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की और मद्रास कैडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुईं। उस समय समाज में महिलाओं के लिए प्रशासनिक सेवा में प्रवेश करना आसान नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने सामाजिक और संस्थागत विरोध को दरकिनार करते हुए आईएएस बनने का सपना पूरा किया। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) में जाने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ प्रशासनिक सेवा को ही चुना।