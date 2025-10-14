Patrika LogoSwitch to English

IIT Madras से स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट को फ्री में एंटरप्रेन्योरशिप के गुर सीखने का मौका, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा

इन कोर्स की पहली बैच 1 नवंबर 2025 से शुरू होगी। जो छात्र या प्रोफेशनल इसमें शामिल होना चाहते हैं, वे 28 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है और इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट bodhbridge.iitmpravartak.org.in पर आवेदन करना होगा।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 14, 2025

IIT Madras

IIT Madras(Image-College Official)

Indian Institute of Technology (IIT) Madras की प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन ने बॉधब्रिज एजुकेशन के साथ मिलकर दो नए "मुफ्त एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम" शुरू किए हैं। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य देश के युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की सही दिशा में तैयार करना और उन्हें भविष्य के सफल उद्यमी बनाना है। बॉधब्रिज एजुकेशन की स्थापना IIT Madras के एक पूर्व छात्र ने की थी।

IIT Madras: प्रोग्राम की शुरुआत और रजिस्ट्रेशन


इन कोर्स की पहली बैच 1 नवंबर 2025 से शुरू होगी। जो छात्र या प्रोफेशनल इसमें शामिल होना चाहते हैं, वे 28 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है और इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट bodhbridge.iitmpravartak.org.in पर आवेदन करना होगा। यह प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में आयोजित होगा, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर और केस स्टडी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

IIT Madras Certificate Course: दो अलग-अलग प्रोग्राम

From Students to Startups- यह प्रोग्राम कॉलेज छात्रों (ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट) और कामकाजी लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें सिखाया जाएगा कि एक बिजनेस आइडिया को कैसे पहचानें, उसका प्लान कैसे बनाएं, फंडिंग कैसे जुटाएं और मार्केटिंग या कानूनी पहलुओं को कैसे संभालें।

Discover the Entrepreneur in You- यह कार्यक्रम कक्षा 7 से 12वीं तक के छात्रों के लिए है। इसमें बच्चों को क्रिएटिव सोच, समस्या हल करने की क्षमता, लीडरशीप और बिजनेस के शुरुआती ज्ञान सिखाए जाएंगे। सभी सेशन लाइव ऑनलाइन होंगे ताकि छात्र इंटरएक्टिव तरीके से सीख सकें।

IIT Madras Free Certificate Course: सर्टिफिकेट और अन्य सुविधाएं


दोनों कोर्स पूरे करने के बाद, छात्र नाममात्र शुल्क देकर सर्टिफिकेशन परीक्षा दे सकते हैं। पास होने वाले छात्रों को IITM Pravartak की ओर से परफॉर्मेंस ग्रेड सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

कार्यक्रम का उद्देश्य


IIT Madras प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन ने कहा है कि भारत में स्टार्टअप्स की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन छात्रों को उद्यमिता की औपचारिक शिक्षा की कमी है। इन प्रोग्राम्स के जरिए स्कूल और कॉलेज के स्तर पर छात्रों को इनोवेशन नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया जाएगा।

Published on:

14 Oct 2025 03:44 pm

Hindi News / Education News / IIT Madras से स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट को फ्री में एंटरप्रेन्योरशिप के गुर सीखने का मौका, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा

शिक्षा

