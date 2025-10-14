IIT Madras से स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट को फ्री में एंटरप्रेन्योरशिप के गुर सीखने का मौका, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा



इन कोर्स की पहली बैच 1 नवंबर 2025 से शुरू होगी। जो छात्र या प्रोफेशनल इसमें शामिल होना चाहते हैं, वे 28 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है और इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट bodhbridge.iitmpravartak.org.in पर आवेदन करना होगा। यह प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में आयोजित होगा, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर और केस स्टडी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।