Free Ethical Hacking Courses: हैकिंग की फ्री में करें पढ़ाई, IIT से लेकर ये संस्थान करा रहे कोर्स

Ethical Hacking: दुनियाभर में साइबर खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साइबर सुरक्षा बेहद जरूरी होती जा रही है। साइबर सुरक्षा में कुशल पेशेवरों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। एथिकल हैकिंग जो कभी एक स्किल हुआ करता था, अब विभिन्न उद्योगों में डिजिटल सुरक्षा रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। साइबर सुरक्षा की बढ़ती जरूरत को देखते हुए, कई शैक्षणिक प्लेटफॉर्म और संस्थान एथिकल हैकिंग में फ्री ऑनलाइन कोर्स की सुविधा दे रहे हैं। आइए इन कोर्स के बारे में जानते हैं।