Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Free Ethical Hacking Courses: हैकिंग की फ्री में करें पढ़ाई, IIT से लेकर ये संस्थान करा रहे कोर्स

Free Ethical Hacking Courses 2025: अगर आप भी एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। आप इन प्लेटफॉकर्म से फ्री में ऑनलाइन एथिकल हैकिंग कोर्स कर सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 08, 2025

Free ethical hacking courses 2025, Ethical hacking courses by IIT, Free cybersecurity training online, Best free ethical hacking platforms,
हैकिंग की फ्री में करें पढ़ाई। (Image Source: Chatgpt)

Ethical Hacking: दुनियाभर में साइबर खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साइबर सुरक्षा बेहद जरूरी होती जा रही है। साइबर सुरक्षा में कुशल पेशेवरों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। एथिकल हैकिंग जो कभी एक स्किल हुआ करता था, अब विभिन्न उद्योगों में डिजिटल सुरक्षा रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। साइबर सुरक्षा की बढ़ती जरूरत को देखते हुए, कई शैक्षणिक प्लेटफॉर्म और संस्थान एथिकल हैकिंग में फ्री ऑनलाइन कोर्स की सुविधा दे रहे हैं। आइए इन कोर्स के बारे में जानते हैं।

एथिकल हैकिंग क्या है? (What Is Ethical Hacking)

एथिकल हैकिंग यानी नैतिक रूप से कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा करना। इसका उद्देश्य हैकर्स से पहले सिस्टम की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें ठीक करना होता है। यह एक जिम्मेदार पेशा है जो हर कंपनी और संस्थान के लिए बेहद जरूरी हो गया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: विवाहित और अविवाहित महिलाओं से आंगनबाड़ी के रिक्त पदों पर मांगे आवेदन, जानें कितनी होनी चाहिए उम्र
भीलवाड़ा
Rajasthan Anganwadi Kendra Good News Rs 50 crore Rejuvenated Send Proposals

ये हैं फ्री एथिकल हैकिंग कोर्स (Free Ethical Hacking Course)

स्वयं (SWAYAM)

NPTEL के तहत IIT Kanpur/IIT Kharagpur जैसे संस्थानों इस कोर्स की सुविधा देते हैं। यहां आपको वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट्स, क्विज के जरिए चीजें सीखने मिलेंगी। इसके बाद जब आप परीक्षा पास कर लोगों को आपको प्रमाणपत्र मिलेगा। इस प्रमाण पत्र के लिए आपको एक छोटी सी फीस चुकानी होगी। इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए swayam.gov.in पर जाएं।

सिस्को (CISCO)

सिस्को नेटवर्किंग अकादमी का एथिकल हैकर कोर्स एक फ्री ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसे एथिकल हैकर्स के लिए बनाया गया। इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए आप netacad.com पर जाएं।

कोर्सेरा (Coursera)

IBM, University of Colorado जैसे संस्थानों द्वारा शुरू किया गया ये प्रोग्राम आपको Audit मोड में फ्री लर्निंग की सुविधा देता है। इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए आप coursera.org पर जाएं।

एथिकल हैकिंग क्यों सीखें? (Importance Of Ethical Hacking)

  • साइबर हमलों की बढ़ती घटनाओं के कारण डिमांड हाई
  • 6-12 लाख रुपये सालाना तक का शुरुआती पैकेज
  • गवर्नमेंट, IT, बैंकिंग, और स्टार्टअप्स में वैकेंसी
  • वर्क फ्रॉम होम की सुविधा
  • इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन से करियर ग्रोथ

ये भी पढ़ें

Bihar STET Online Form 2025: बिहार एसटीईटी 2025 के लिए आज से करें आवेदन, यहां देखें पूरी जानकारी
शिक्षा
Bihar STET Online Form 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

08 Sept 2025 01:14 pm

Published on:

08 Sept 2025 01:13 pm

Hindi News / Education News / Free Ethical Hacking Courses: हैकिंग की फ्री में करें पढ़ाई, IIT से लेकर ये संस्थान करा रहे कोर्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.