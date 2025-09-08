Free Ethical Hacking Courses: हैकिंग की फ्री में करें पढ़ाई, IIT से लेकर ये संस्थान करा रहे कोर्स

Ethical Hacking: दुनियाभर में साइबर खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साइबर सुरक्षा बेहद जरूरी होती जा रही है। साइबर सुरक्षा में कुशल पेशेवरों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। एथिकल हैकिंग जो कभी एक स्किल हुआ करता था, अब विभिन्न उद्योगों में डिजिटल सुरक्षा रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। साइबर सुरक्षा की बढ़ती जरूरत को देखते हुए, कई शैक्षणिक प्लेटफॉर्म और संस्थान एथिकल हैकिंग में फ्री ऑनलाइन कोर्स की सुविधा दे रहे हैं। आइए इन कोर्स के बारे में जानते हैं।
एथिकल हैकिंग यानी नैतिक रूप से कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा करना। इसका उद्देश्य हैकर्स से पहले सिस्टम की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें ठीक करना होता है। यह एक जिम्मेदार पेशा है जो हर कंपनी और संस्थान के लिए बेहद जरूरी हो गया है।
NPTEL के तहत IIT Kanpur/IIT Kharagpur जैसे संस्थानों इस कोर्स की सुविधा देते हैं। यहां आपको वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट्स, क्विज के जरिए चीजें सीखने मिलेंगी। इसके बाद जब आप परीक्षा पास कर लोगों को आपको प्रमाणपत्र मिलेगा। इस प्रमाण पत्र के लिए आपको एक छोटी सी फीस चुकानी होगी। इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए swayam.gov.in पर जाएं।
सिस्को नेटवर्किंग अकादमी का एथिकल हैकर कोर्स एक फ्री ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसे एथिकल हैकर्स के लिए बनाया गया। इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए आप netacad.com पर जाएं।
IBM, University of Colorado जैसे संस्थानों द्वारा शुरू किया गया ये प्रोग्राम आपको Audit मोड में फ्री लर्निंग की सुविधा देता है। इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए आप coursera.org पर जाएं।