Bihar STET Online Form 2025: बिहार एसटीईटी 2025 के लिए आज से करें आवेदन, यहां देखें पूरी जानकारी

Bihar STET Online Form 2025: बिहार एसटीईटी 2025 के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार secondary.biharboardonline.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी यहां देखें।

पटना

Rahul Yadav

Sep 08, 2025

Bihar STET Online Form 2025
Bihar STET Online Form 2025 (Image: Gemini)

Bihar STET Online Form 2025: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 8 सितंबर 2025 से शुरू कर दी है। यह परीक्षा उन सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है जो बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2025 तय की गई है।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

बिहार एसटीईटी 2025 ऑनलाइन आवेदन, स्टेप बाय स्टेप गाइड

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर Bihar STET 2025 Application या New Registration लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।

स्टेप 4: जरूरी डाक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी सही साइज और फॉर्मेट में अपलोड करें।

स्टेप 5: डाक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 6: भुगतान सफल होने के बाद अपने आवेदन को एक बार पूरी तरह से चेक करें कि सारी जानकारी सही है।

स्टेप 7: अगर सब जानकारी सही है तो फॉर्म सबमिट करें। भविष्य में उपयोग के लिए सबमिट किया हुआ फॉर्म और भुगतान रसीद डाउनलोड करके प्रिंट कर लें।

इस वर्ष का एक बड़ा फायदा यह है कि STET 2025 पास करने वाले उम्मीदवारों को लाइफटाइम वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट उम्मीदवारों को दिसंबर 2025 में आयोजित होने वाले BPSC TRE-4 (शिक्षक भर्ती चौथे चरण) के लिए आवेदन करने की पात्रता देगा।

परीक्षा तिथि: 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक
परीक्षा का प्रारूप: कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)
परिणाम: 1 नवंबर 2025 को घोषित होने की संभावना है।

क्या है आयु सीमा?

अधिकतम आयु: 37 वर्ष

महिला, BC और MBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट

परीक्षा पैटर्न (STET परीक्षा दो पेपर में आयोजित होगी)

पेपर 1 (माध्यमिक): 100 प्रश्न निर्धारित विषय से + 50 प्रश्न शिक्षक कला और अन्य दक्षताओं से (कुल 150 प्रश्न)

पेपर 2 (उच्च माध्यमिक): 100 प्रश्न विषयगत + 50 प्रश्न शिक्षक कला/दक्षताओं से (कुल 150 प्रश्न)

परीक्षा की अवधि: 2.5 घंटे

पेपर 1 के लिए विषय: हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला, विशेष शिक्षा विषय शामिल हैं।

पेपर 2 के लिए विषय: हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि, संगीत विषय शामिल हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले सभी योग्यताएं और दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लें ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई गलती न हो।

