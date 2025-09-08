Bihar STET Online Form 2025: बिहार एसटीईटी 2025 के लिए आज से करें आवेदन, यहां देखें पूरी जानकारी

Bihar STET Online Form 2025: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 8 सितंबर 2025 से शुरू कर दी है। यह परीक्षा उन सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है जो बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2025 तय की गई है।