यूपी सरकार दे रही ओबीसी युवाओं को मुफ्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण, 14 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

Free O Level and CCC Courses for OBC Youth in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए मुफ्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण दे रही है। इच्छुक उम्मीदवार 14 जुलाई 2025 तक ‘O लेवल’ और ‘CCC’ कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।