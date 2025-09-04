DU UG Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सुनहरा मौका! मॉप-अप राउंड के जरिए होगा दाखिला, जानें पूरा प्रोसेस

DU UG Mop-Up Round 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने UG मॉप-अप राउंड 2025 की घोषणा कर दी है, जो CUET स्कोर के बजाए कक्षा 12 के अंकों के आधार पर आयोजित किया जाएगा। मॉप-अप राउंड के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज, यानी की 4 सितंबर से शुरू होगी। जो भी उम्मीदवार एडमिशन लेना चाहते हैं वो DU CSAS प्रवेश पोर्टल admissions.du.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक सूचना के मुताबिक, मॉप-अप राउंड सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों और कोर्सेज में खाली सीटों के लिए ही लागू होगा। बता दें कि इन खाली सीटों में प्रवेश 12वीं के अंकों के आधार पर होगा।
वो उम्मीदवार जो पहले से ही सीयूईटी-आधारित परामर्श के माध्यम से किसी भी डीयू कार्यक्रम या कॉलेज में भर्ती हैं, वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। जो छात्र सीएसएएस यूजी 2025 पोर्टल पर रजिस्टर्ड थे, लेकिन 4 सितंबर को शाम 5 बजे तक भर्ती नहीं हुए हैं, वे अपने डैशबोर्ड में लॉग इन कर सकते हैं और मोप-अप राउंड टैब के तहत आवेदन कर सकते हैं।
मॉप-अप राउंड के लिए सीट आवंटन 8 सितंबर से 11 सितंबर के बीच होगा, जिसके बाद उम्मीदवारों को 13 सितंबर तक निर्धारित शुल्क देकर अपने एडमिशन की पुष्टि करनी होगी। आधिकारिक डीयू नोटिस के अनुसार, जो उम्मीदवार पहले से ही सीयूईटी स्कोर के आधार पर यूनिवर्सिटी के किसी भी कार्यक्रम के लिए भर्ती हैं, वे मोप-अप राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे।