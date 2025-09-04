DU UG Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सुनहरा मौका! मॉप-अप राउंड के जरिए होगा दाखिला, जानें पूरा प्रोसेस

DU UG Mop-Up Round 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने UG मॉप-अप राउंड 2025 की घोषणा कर दी है, जो CUET स्कोर के बजाए कक्षा 12 के अंकों के आधार पर आयोजित किया जाएगा। मॉप-अप राउंड के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज, यानी की 4 सितंबर से शुरू होगी। जो भी उम्मीदवार एडमिशन लेना चाहते हैं वो DU CSAS प्रवेश पोर्टल admissions.du.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक सूचना के मुताबिक, मॉप-अप राउंड सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों और कोर्सेज में खाली सीटों के लिए ही लागू होगा। बता दें कि इन खाली सीटों में प्रवेश 12वीं के अंकों के आधार पर होगा।