GPSSB Recruitment 2025: डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती



शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक है। जिन उम्मीदवारों के पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री (B.E./B.Tech) है, वे आवेदन के योग्य नहीं हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों को कंप्यूटर एप्लिकेशन की बेसिक जानकारी और हिन्दी और गुजराती भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय किया गया है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों (SC/ST/SEBC/EWS/Ex-Servicemen/PwD) को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।