GPSSB Recruitment 2025: डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती

AAE Vacancy 2025: शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक है।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 14, 2025

GPSSB Recruitment 2025

GPSSB Recruitment 2025(Image-Freepik)

GPSSB Recruitment 2025: डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए नौकरी पाने का शानदार मौका आया है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड (GPSSB) आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आया है। बोर्ड ने एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर (Additional Assistant Engineer- AAE) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 6 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल gpssb.gujarat.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे।

भर्ती डिटेल्स

भर्ती निकाय: गुजरात पंचायत सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (GPSSB)
पद का नाम: एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर (AAE)
कुल रिक्तियां: 350
आधिकारिक वेबसाइट: gpssb.gujarat.gov.in
आवेदन प्रारंभ तिथि: 7 अक्टूबर 2025
अंतिम तारीख: 6 नवंबर 2025
चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा और इंटरव्यू

GPSSB Recruitment 2025: शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा


शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक है। जिन उम्मीदवारों के पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री (B.E./B.Tech) है, वे आवेदन के योग्य नहीं हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों को कंप्यूटर एप्लिकेशन की बेसिक जानकारी और हिन्दी और गुजराती भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय किया गया है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों (SC/ST/SEBC/EWS/Ex-Servicemen/PwD) को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

AAE Vacancy 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gpssb.gujarat.gov.in पर जाएं।
Career Section में जाकर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
नए उपयोगकर्ताओं को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सही-सही भरें।
फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

AAE Vacancy 2025: चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अंतिम मेरिट लिस्ट दोनों चरणों के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 100 रुपया आवेदन शुल्क के तौर पर देना होगा। वहीं SC/ST/SEBC/EWS/Ex-Servicemen/PwD उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

Updated on:

14 Oct 2025 10:24 am

Published on:

14 Oct 2025 10:23 am

Hindi News / Education News / GPSSB Recruitment 2025: डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती

