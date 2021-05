GSEB SSC Exams 2021 Cancelled: गुजरात 10वीं बोर्ड परीक्षा रद्द, विद्यार्थी अगली कक्षा में होंगे प्रमोट

GSEB SSC Exams 2021 Cancelled: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, (GSEB) ने दसवीं बोर्ड परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने कक्षा 10 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला किया है। आज 13 मई, 2021 को आयोजित हुई कोर कमेटी की बैठक में GSEB SSC Exam 2021 पर निर्णय लिया गया।

आज हुई बैठक की अध्यक्षता गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने की। गुजरात राज्य सरकार ने पहले COVID स्थिति की समीक्षा के बाद 15 मई, 2021 को या उसके बाद संशोधित तिथि पत्र जारी करने का निर्णय लिया था। मौजूदा स्थिति पर विचार करने के बाद, गुजरात बोर्ड ने GSEB SSC Exams 2021 Cancelled करने का निर्णय लिया है।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने ट्विटर हैंडल से घोषणा की, “राज्य के कक्षा -10वीं के छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कोरोना के संक्रमण की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष कक्षा दसवीं के नियमित विद्यार्थियों को सामूहिक पदोन्नति देने का निर्णय कोर कमेटी की बैठक में लिया गया।

गुजरात बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सामूहिक पदोन्नति की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य है। इससे पहले, बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 के छात्रों को बड़े पैमाने पर पदोन्नति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। गुजरात बोर्ड, GSEB SSC परीक्षा 2021 को रद्द करने की आधिकारिक सूचना जल्द ही वेबसाइट gsebeservice.com पर जारी की जाएगी। हालाँकि, गुजरात कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 का निर्णय अभी पहले की तरह ही है।

