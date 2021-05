Gujarat Board GSEB 10th 12th Exams 2021: जीएसईबी का 15 मई तक डेटशीट और परीक्षा पर आ सकता है फैसला, पढें डिटेल

Gujarat Board GSEB 10th 12th Exams 2021: सीबीएसई द्वारा 10वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने एक आदेश में कहा था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया था। फिर गुजरात सरकार ने COVID स्थिति की समीक्षा के बाद 15 मई, 2021 को या उसके बाद संशोधित डेटशीट जारी करने का निर्णय लिया था। अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 10वीं और 12वीं परीक्षा 2021 को लेकर जीएसईबी का फैसला एक सप्ताह में आ सकता है।

Read More: AEEE 2021 phase 2 exam: 11 जून से होगा एईईई फेज 2 परीक्षा, पढ़ें पूरी डिटेल्स

कक्षा 1-9 और 11 के छात्रों को अगले क्लास में प्रमोट करने का फैसला

गुजरात के सीएम विजय रुपानी ने GSEB 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2021 को स्थगित करने की घोषणा करते हुए अपने ट्विट में लिखा था कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर गुजरात सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 को स्थगित करने का फैसला लिया था। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया था कि 10 से 25 मई, 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही कक्षा 1-9 और 11 के छात्रों को अगले क्लास में प्रमोट करने का फैसला लिया था। अब कोरोनो वायरस स्थिति की समीक्षा के बाद नई परीक्षा की तारीखों की घोषणा 15 मई को की जाएगी।

अभिभावकों ने की 10वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग

इस बीच गुजरात में COVID 19 मामलों में वृद्धि के कारण ऑल गुजरात पैरेंट एसोसिएशन ने कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में उल्लेख किया गया है कि गुजरात बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया जाना चाहिए। बोर्ड को छात्रों को पदोन्नति देने के लिए एक वैकल्पिक आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में सोचना चाहिए।

Read More: Covid-19 Task Force and Helplines: यूजीसी का बड़ा फैसला, कोरोना से जंग जीतने के लिए एचईआई गठित करें टास्क फोर्स

WEb Title: Gujarat Board GSEB 10th 12th Exams 2021 Decision On Revised Date Sheet And Examination Soon