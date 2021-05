Haryana bseh 12th Exam 2021: 12वीं की परीक्षा पैटर्न में हो सकता है बड़ा बदलाव, पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल

Haryana bseh 12th Exam 2021: कोरोना वायरस की दूसरी की लहर के बीच कुछ राज्यों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी है। इनमें असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। इस बीच हरियाणा बोर्ड 12वीं परीक्षा से भी जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। ताजा अपडेट के मुताबिक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ( Board of School Education Haryana, BSEH ) 12वीं की परीक्षाएं जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई में आयोजित कर सकता है।

परीक्षा पैटर्न में बड़े बदलाव की तैयारी

ताजा अपडेट के मुताबिक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ( BSEH ) 12वीं की परीक्षाओं के पैर्टन में भी बड़ा बदलाव कर सकता है। अगर बोर्ड परीक्षाएं जून-जुलाई में आयोजित करता है तो उसमें छात्रों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में 12वीं के छात्र-छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से जुड़ी हर अपडेट के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

BSEH 12th Exam 2021

दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा जुलाई और अगस्त में उनके संबंधित स्कूलों के लिए आयोजित की जाएगी। वहीं असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने घोषणा की है कि राज्य में कक्षा 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा इस साल जुलाई के महीने में सीबीएसई बोर्ड की ओर से निर्धारित प्रारुप के अनुसार कराई जाएगी। हालांकि अभी भी दोनों राज्यों में तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। जल्द ही डेटशीट जारी होने की उम्मीद है।

