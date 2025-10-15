History of Sunday Holiday: स्कूलों में रविवार को ही क्यों रहती है छुट्टी? धर्म से जुड़ा है इसका इतिहास

ब्रिटिश काल से पहले भारत में रविवार की कोई तय छुट्टी नहीं थी। अलग-अलग राज्यों और समुदायों में अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अवकाश रखा जाता था। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, तो कुछ स्थानों पर सोमवार को विश्राम का रिवाज था। मुसलमानों के लिए शुक्रवार जुमे की नमाज का दिन होता है, इसलिए कई इस्लामी देशों में शुक्रवार साप्ताहिक अवकाश होता है। लेकिन भारत में ब्रिटिश प्रशासन आने के बाद और उनके प्रभाव के कारण रविवार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आजादी के बाद भी यह परंपरा जारी रही और स्कूल-कॉलेज में भी इस व्यवस्था को अपनाया गया।