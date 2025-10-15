Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

History of Sunday Holiday: स्कूलों में रविवार को ही क्यों रहती है छुट्टी? धर्म से जुड़ा है इसका इतिहास

How Sunday Holiday Started in India: क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया कि छुट्टी के लिए रविवार का ही दिन क्यों चुना गया? आइये इस सवाल का जवाब और इतिहास जानते हैं।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 15, 2025

Sunday Ki Chutti Kyon Hoti Hai

Sunday Ki Chutti Kyon Hoti Hai(AI Image-Gemini)

Sunday Ki Chutti Kyon Hoti Hai: अक्सर हमारे मन में कई सवाल आते हैं, जिनसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में रूबरू होते हैं। लेकिन उस सवाल का जवाब बहुत आसान और सामान्य होने के बावजूद हम नहीं जान रहे होते हैं। जैसे क्या आप जानते हैं कि स्कूलों में छुट्टी रविवार को ही क्यों होती है? क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया कि छुट्टी के लिए रविवार का ही दिन क्यों चुना गया? आइये इस सवाल का जवाब और इतिहास जानते हैं।

History of Sunday Holiday: ब्रिटिश काल से शुरू हुई परंपरा


भारत में रविवार की छुट्टी की परंपरा ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई थी। अंग्रेज भारत में अपने साथ यूरोपीय रीति-रिवाज भी लाए थे। ईसाई धर्म में रविवार को “Lord’s Day” यानी प्रभु का दिन माना जाता है। इस दिन चर्च जाकर प्रार्थना करने और विश्राम करने की परंपरा है, क्योंकि बाइबिल के अनुसार ईश्वर ने दुनिया की रचना छह दिनों में की और सातवें दिन विश्राम किया। इसीलिए ईसाई धर्म में सातवां दिन विश्राम के लिए रखा गया।

ब्रिटिश शासन में काम करने वाले अधिकतर अधिकारी और सैनिक ईसाई थे। वे रविवार को धार्मिक कारणों से काम नहीं करते थे। धीरे-धीरे यही परंपरा सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और अन्य संस्थानों में भी लागू कर दी गई। उस दौर में भारतीय कर्मचारियों को भी रविवार को छुट्टी मिलने लगी। समय के साथ यह व्यवस्था पूरे देश में सामान्य हो गई।

History of Sunday Holiday: भारत के संदर्भ में बदलाव

ब्रिटिश काल से पहले भारत में रविवार की कोई तय छुट्टी नहीं थी। अलग-अलग राज्यों और समुदायों में अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अवकाश रखा जाता था। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, तो कुछ स्थानों पर सोमवार को विश्राम का रिवाज था। मुसलमानों के लिए शुक्रवार जुमे की नमाज का दिन होता है, इसलिए कई इस्लामी देशों में शुक्रवार साप्ताहिक अवकाश होता है। लेकिन भारत में ब्रिटिश प्रशासन आने के बाद और उनके प्रभाव के कारण रविवार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आजादी के बाद भी यह परंपरा जारी रही और स्कूल-कॉलेज में भी इस व्यवस्था को अपनाया गया।

आज क्या है Sunday का महत्व

आज के समय में रविवार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक विश्राम का दिन माना जाता है। यह दिन लोगों को पूरे हफ्ते की थकान मिटाने, परिवार के साथ समय बिताने और आगामी सप्ताह की तैयारी करने का मौका देता है। इन सबके साथ कई अन्य कारणों से स्कूलों में रविवार को छुट्टी का प्रावधान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Oct 2025 01:55 pm

Hindi News / Education News / History of Sunday Holiday: स्कूलों में रविवार को ही क्यों रहती है छुट्टी? धर्म से जुड़ा है इसका इतिहास

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

IIT Delhi research on AI Models: एआई मॉडल्स साइंस में सुपरफास्ट लेकिन रीजनिंग में कमजोर! IIT दिल्ली की स्टडी में हुआ खुलासा

AI Models, IIT Delhi AI Study, Artificial Intelligence reasoning, AI reasoning vs science performance, AI model logical thinking, IIT Delhi research on AI,
शिक्षा

First Woman IAS : कौन थीं भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी, पद्म भूषण से हो चुकी हैं सम्मानित

First Woman IAS Officer
शिक्षा

PGCIL Admit Card 2025: फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर पदों के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड

PGCIL Admit Card 2025, PGCIL Field Engineer Admit Card 2025, PGCIL Field Supervisor Admit Card 2025, PGCIL Hall Ticket 2025,
शिक्षा

Rajasthan RAS 2023 Result: राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए इंटरव्यू खत्म, आज जारी हो सकते हैं परिणाम, यहां करें चेक

Rajasthan RAS 2023 Result, RPSC RAS Result 2023, Rajasthan Administrative Service Result, RPSC RAS final result date, RAS interview result 2023,
शिक्षा

एग्रीकल्चर कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन, ICAR UG Counselling 2025 Registration शुरू, इस तारीख तक जल्द करें दें अप्लाई

ICAR UG Counselling 2025 Registration
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.