Bihar Board 12th Compartmental Exam 2021: बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू, ऐसे करें अप्लाई

Bihar Board 12th Compartmental Exam 2021: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बारहवीं कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल एग्जाम 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू की जा रही है। जो विद्यार्थी बारहवीं के रिजल्ट में सप्लीमेंट्री आए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर seniorsecondary.biharboardonline.com जाकर संबंधित विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का लिंक 5 अप्रैल से 10 अप्रैल ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर एक्टिव रहेगा।

आपको बता दें कि जो विद्यार्थी एक या दो विषयों में फ़ैल हो गए हैं, उन्हें इस कंपार्टमेंटल परीक्षा में उपस्थित होना होगा। बोर्ड द्वारा आयोजित कंपार्टमेंटल परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। बोर्ड द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक में विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा।

Bihar Board 12th Compartmental Exam 2021

बिहार 12वीं बोर्ड कंपार्टमेंटल एग्जाम 29 अप्रैल से 10 मई तक आयोजित होगी। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 1:45 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 15 मिनट का ‘कूल-ऑफ’ समय भी दिया जाएगा। इस समय में विद्यार्थी प्रश्नपत्र को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो विद्यार्थी कम अंक आने के चलते पेपर का मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, वे 70 रूपए प्रति विषय शुल्क के साथ 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।

How To Apply For Bihar Board 12th Compartmental Exam 2021

बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी अपने विद्यालय परीक्षा प्रभारी से या शाला प्रधान से संपर्क करें। जो विद्यार्थी स्वयंपाठी है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नियमित विद्यार्थियों के आवेदन स्कूल द्वारा ही लॉगिन करके भरे जाएंगे। इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान शाला प्रधान को करना होगा। स्कूल लॉगिन के जरिए ही विद्यार्थियों के आवेदन भरे जा सकेंगे।