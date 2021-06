KCET 2021 Registration: स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, जानिए एग्जाम डेट सहित पूरी डिटेल्स

KCET 2021 Registration: कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट(KCET) 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य के इंस्टीट्यूट्स में विभिन्न अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेस में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी KCET के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आज से आवेदन कर सकते हैं।

राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सीएन अश्वत्नारायण ने KCET 2021 शेड्यूल की घोषणा पहले ही 8 जून को कर दी थी। आधिकारिक घोषणा के मुताबिक KCET 2021 परीक्षा का आयोजन 28, 29 अगस्त को राज्य भर के 500 से अधिक केंद्रों पर किया जाएगा।

KCET 2021 Exam Dates

KCET 2021 परीक्षा का आयोजन 28-29 अगस्त को किया जाएगा। इस प्रवेश परीक्षा के जरिए इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, योगा एंड नेचुरोपैथी, बीफार्मा, फार्म साइंस और पशु चिकित्सा कोर्सेस में प्रवेश दिया जाएगा। KCET 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट 10 जुलाई है। वहीं ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। उम्मीदवारों को 14-20 जुलाई के बीच स्पेशल कैटेगिरी के ओरिजनल सर्टिफिकेट जमा करने होंगे। जनरल कैटेगिरी के छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। वहीं महिला उम्मीदवारों और आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए शुल्क 250 रुपये है। KCET 2021 परीक्षा दो शिफ्ट में सुबह 10.30 से 11.50 बजे और दोपहर 2.30 से 3.50 बजे तक आयोजित की जाएगी। 28 अगस्त को सुबह की शिफ्ट में पहला पेपर बायोलॉजी का होगा और आखिरी पेपर गडिनाडु और होरानाडु कन्नडिगा उम्मीदवारों के लिए कन्नड़ भाषा की परीक्षा होगी।

KCET 2021 Registration Process

यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार सबसे पहले KEA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए “KCET 2021 एप्लिकेशन फॉर्म” के लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करें। पंजीकरण संख्या ईमेल आईडी पर शेयर की जाएगी। इसके बाद क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें और KCET 2021 एप्लिकेशन फॉर्म भरें। आगे के चरण में स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स और अपने हस्ताक्षर अपलोड करें। शुल्क का भुगतान करें और अपना फॉर्म जमा करें। फाइनल सबमिट किए गए आवेदन का प्रिंट जरूर लेवें। कैंडिडेट्स 19 से 22 जुलाई 2021 तक अपने आवेदन फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 13 अगस्त से उपलब्ध होंगे।

