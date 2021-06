MHT CET 2021: विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानिए प्रवेश परीक्षा सहित पूरी डिटेल्स

MHT CET 2021: महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने आज यानि 8 जून, 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। इच्छुक और योग्य विद्यार्थी आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट mhtcet2021.mahacet.org पर जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

इन कोर्स में ले सकेंगे दाखिला

विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि MHT CET 2021 पर समय -समय से अपडेट लेते रहें। जो छात्र इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर कोर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, वे महाराष्ट्र सीईटी 2021 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा का आयोजन तकनीकी शिक्षा निदेशालय, महाराष्ट्र द्वारा किया जाता है।

एमएचटी सीईटी 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु विद्यार्थी के पास एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरुरी है। परीक्षा से जुड़ी जरुरी डिटेल्स ईमेल और मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी ।

MHT CET 2021 Registration Process

आवेदन शुल्क

महाराष्ट्र और बाहरी राज्यों के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये देना होगा। वहीं परीक्षा से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है।

How To Apply For MHT CET 2021

महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन के इच्छुक विद्यार्थी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mhtcet2021.mahacet.org पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए “ MHT CET 2021 Registration” के लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट कर देवें। रजिस्ट्रेशन पश्चात लॉगिन करें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। अब ऑनलाइन मोड से आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फाइनल सबमिशन कर देवें। इसके बाद अभ्यर्थी भविष्य के संदर्भ के लिए एमएचटी सीईटी 2021 आवेदन पत्र का प्रिंट लेंकर रख लें।

