Karnataka CET 2021: कर्नाटक सीईटी परीक्षा की तिथि घोषित, छात्र 15 जून से कर पाएंगे आवेदन

Karnataka CET 2021: कोरोना महामारी दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ( KCET ) की तिथि और आवेदन प्रक्रिया का ऐलान कर दिया गया है। कर्नाटक सीईटी का आयोजन 28 अगस्त और 29 अगस्त को होगा। छात्र इसके लिए 15 जून से आवेदन कर सकेंगे। एक बार आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कर्नाटक सीईटी 2021 परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. सीएन अश्वतनारायण ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। इससे पहले यह टेस्ट 7 जुलाई और 8 जुलाई को होने वाला था लेकिन कोरोना के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था।

पीयूसी के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे

कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. सीएन अश्वतनारायण ने कहा कि हर विषय 60-60 मार्क्स का होगा। पहले दिन मैथ्स व बायोलॉजी का पेपर होगा और दूसरे दिन फिजिक्स व केमिस्ट्री का पेपर होगा। पीयूसी के मार्क्स इसमें नहीं देखे जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट पास करने के लिए छात्रों को न्यूनतम मार्क्स लाने आवश्यक होंगे।

Karnataka CET 2021: महत्वपूर्ण तिथियां

28 अगस्त 2021 - जीव विज्ञान और गणित

29 अगस्त 2021 - भौतिकी और रसायन विज्ञान

30 अगस्त 2021 - गडिनाडु और होरानाडु कन्नाडिगास के लिए कन्नड़ परीक्षा

सीईटी में हासिल रैंक के आधार पर होगा एडमिशन

कर्नाटक सीईटी 2021 परीक्षा अंडरग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेस जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, कृषि विज्ञान और फार्मा कोर्सेस समेत कई कोर्सेस में एडमिशन के लिए कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ( KCET ) आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को देखते हुए रैंक के आधार पर दाखिला होगा। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री सी एन अश्वथ नारायण ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल अकाउंट पर कर्नाटक सीईटी 2021 परीक्षा का शेड्यूल शेयर किया। उन्होंने ट्विट में बताया है कि प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन के लिए केवल सीईटी अंकों पर विचार किया जाएगा। हम ग्रेजुएट कॉलेजों और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। हम सीईटी के माध्यम से साइंस ग्रेजुएट कोर्सेस में प्रवेश का मूल्यांकन कर रहे हैं।

