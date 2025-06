कैसे बन सकते हैं Pilot, कितनी लगती है फीस, कैसे मिलती है नौकरी? जानें सभी डिटेल्स

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12 (Physics, Chemistry, Maths) पास होना अनिवार्य।

कुछ संस्थानों में कॉमर्स पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार विशेष शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग फीस औसत शुल्क: ₹35 – 40 लाख

न्यूनतम प्रारंभिक कोर्स: लगभग ₹15 – 20 लाख

फीस संस्थान, कुल उड़ान घंटों और सुविधाओं के आधार पर बदलती रहती है।

भारत में उपलब्ध प्रमुख पायलट लाइसेंस

लाइसेंस संक्षिप्त विवरण SPL (Student Pilot Licence) शुरुआती स्तर; सोलो फ्लाइंग की अनुमति देता है। PPL (Private Pilot Licence) निजी उड़ानों के लिए; व्यावसायिक उड़ानों की अनुमति नहीं। CPL (Commercial Pilot Licence) व्यावसायिक रूप से विमान उड़ाने हेतु अनिवार्य। ATPL (Airline Transport Pilot Licence) एयरलाइन में कैप्टन पद के लिए उच्चतम स्तर का लाइसेंस। FIR (Flight Instructor Rating) ट्रेनी पायलटों को प्रशिक्षण देने की योग्यता देता है। MPL (Multi‑Crew Pilot Licence) एयरलाइन में सह-पायलट के रूप में सीधे प्रवेश के लिए। रिमोट पायलट लाइसेंस ड्रोन संचालन के लिए आवश्यक।

प्रमुख पायलट प्रशिक्षण संस्थान

The Bombay Flying Club, MumbaiIndira Gandhi Rashtriya Udan Academy (IGRUA), AmethiIndira Gandhi Institute of Aeronautics (IGIA), various centresRajiv Gandhi Aviation Academy, HyderabadSilver Oak University, AhmedabadAcademy of Carver Aviation Pvt Ltd, Pune