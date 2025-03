अंतरिक्ष की दुनिया में कैसे बनाएं करियर, कोर्स से लेकर जरूरी स्किल्स तक….यहां देखें पूरी जानकारी

How To Become Astronaut Like Sunita Williams: सुनीता विलियम्स की तरह एस्ट्रोनॉट बनना है तो इसके लिए धैर्य, जुनून, लगन और मेहनत करने की जरूरत है। स्कूल के समय से ही फिजिक्स और मैथ्स में अच्छे होने चाहिए। आइए, जानते हैं स्पेस में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या करना होता है-

भारत•Mar 19, 2025 / 02:05 pm• Shambhavi Shivani

How To Become Astronaut Like Sunita Williams: अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स नौ महीने बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से धरती पर वापस लौटी हैं। इस समय सभी की निगाहें सुनीता विलियम्स पर हैं। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स हजारों लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। बच्चे बच्चे जानना चाहते हैं कि स्पेस में जाने के लिए और सुनीता विलियम्स जैसा बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी होती है। आइए, जानते हैं-