IIM Entry Without CAT: बिना CAT के कैसे मिलेगी IIM से डिग्री, इन कोर्स से मिलेगा एडमिशन, देखें लिस्ट

किसी भी आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन मिलना आसान नहीं है। कैट में 99+ परसेंटाइल हासिल करने वाले युवाओं को टॉप आईआईएम में एडमिशन मिलता है। लेकिन, अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आप बिना देरी किए आईआईएम के उन कोर्सेस में एडमिशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। इनमें 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्सेस भी शामिल हैं।