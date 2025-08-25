Patrika LogoSwitch to English

IIM Entry Without CAT: बिना CAT के कैसे मिलेगी IIM से डिग्री, इन कोर्स से मिलेगा एडमिशन, देखें लिस्ट

IIM (Indian Institutes of Management) में प्रवेश पाने के लिए आमतौर पर CAT (Common Admission Test) की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऑपशन भी हैं जिनके माध्यम से आप IIM से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं वो भी बिना CAT के। आइए जानते हैं कैसे।

भारत

Anamika Mishra

Aug 25, 2025

IIM Entry Without CAT, Indian Institutes of Management, courses for IIM entry without CAT,
IIM से डिग्री प्राप्त करें बिना CAT के। (Image Source: IIM)

IIM Entry Without CAT: IIM देश के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज हैं, जहां कई छात्रों का पढ़ने का सपना होता है। टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन हासिल करने के लिए कैट परीक्षा पास करना जरूरी है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कैट में फेल होने वाले छात्र भी आईआईएम में एडमिशन ले सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

आईआईएम प्रवेश मानदंड (IIM Admission Criteria)

किसी भी आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन मिलना आसान नहीं है। कैट में 99+ परसेंटाइल हासिल करने वाले युवाओं को टॉप आईआईएम में एडमिशन मिलता है। लेकिन, अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आप बिना देरी किए आईआईएम के उन कोर्सेस में एडमिशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। इनमें 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्सेस भी शामिल हैं।

एग्जीक्यूटिव एमबीए (Executive MBA (eMBA) Programs)

कुछ IIMs Executive MBA प्रोग्राम ऑफर करते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए CAT स्कोर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अन्य मानदंड जैसे कि काम का अनुभव, GD-PI राउंड आदि हो सकते हैं।

एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन (Executive Programs and Certifications)

IIMs विभिन्न कार्यकारी कार्यक्रम और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। ये कोर्सेज विशेष रूप से मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित होते हैं और इन्हें CAT स्कोर के बिना भी जॉइन किया जा सकता है।

डॉक्टोरल प्रोग्राम (Doctoral Programs, PhD/Fellow Program)

यदि आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप IIMs के PhD या Fellow Programs में आवेदन कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए CAT स्कोर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आपको रिसर्च के क्षेत्र में आपकी योग्यता और अनुभव के आधार पर चुना जाएगा।

ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशन (Online Courses and Certifications)

अब कई IIMs ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, जिनमें CAT स्कोर की आवश्यकता नहीं होती। ये कोर्सेज आपको मैनेजमेंट के विभिन्न पहलूओं में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद कर सकते हैं।

स्पेशल प्रोग्राम (Special Programs)

कुछ IIMs विशेष प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं जो CAT स्कोर के बिना प्रवेश दे सकते हैं। इनमें अक्सर GD-PI और अन्य मानदंडों के आधार पर चयन किया जाता है।

IIM Entry Without CAT: बिना CAT के कैसे मिलेगी IIM से डिग्री, इन कोर्स से मिलेगा एडमिशन, देखें लिस्ट

