RPVT 2025 Result हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

Rajuvas RPVT Result 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (RAJUVAS) Bikaner ने वेटरनरी और एनिमल साइंसेज की RPVT परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट rajuvas.org पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आईडी में लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरुरत पड़ेगी।