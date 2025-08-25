RPVT 2025 Result हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

Rajuvas RPVT Result 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (RAJUVAS) Bikaner ने वेटरनरी और एनिमल साइंसेज की RPVT परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट rajuvas.org पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आईडी में लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरुरत पड़ेगी।
RPVT Result 2025 जारी होने के बाद अब छात्रों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। रिजल्ट के बाद अब जल्द ही काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। काउंसलिंग से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार को लगातार आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहना होगा। यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट के साथ स्कोरकार्ड भी जारी कर दिए हैं। जिसे ऑफिशियल वेबसाइट से देखा जा सकता है।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajuvas.org पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर Rajuvas RPVT Result 2025 के ऑप्शन पर क्लिक करें।
उसके बाद आईडी लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा।
रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से आईडी लॉगिन कर लें।
इसके बाद रिजल्ट खुलकर स्क्रीन पर आएगा।