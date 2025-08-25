Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

RPVT 2025 Result हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

RPVT Result 2025 जारी होने के बाद अब छात्रों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। रिजल्ट के बाद अब जल्द ही काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा।

जयपुर

Anurag Animesh

Aug 25, 2025

RPVT 2025 Result
RPVT 2025 Result Released

Rajuvas RPVT Result 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (RAJUVAS) Bikaner ने वेटरनरी और एनिमल साइंसेज की RPVT परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट rajuvas.org पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आईडी में लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरुरत पड़ेगी।

RPVT 2025 Result: काउंसलिंग और आगे की प्रक्रिया


RPVT Result 2025 जारी होने के बाद अब छात्रों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। रिजल्ट के बाद अब जल्द ही काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। काउंसलिंग से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार को लगातार आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहना होगा। यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट के साथ स्कोरकार्ड भी जारी कर दिए हैं। जिसे ऑफिशियल वेबसाइट से देखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

SBI Clerk Vacancy में आवेदन का अंतिम दिन कल, जल्द कर लें अप्लाई, जान लें जरुरी योग्यता
शिक्षा
SBI Clerk Vacancy

RPVT 2025 Result: ऐसे देख पाएंगे परिणाम


रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajuvas.org पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर Rajuvas RPVT Result 2025 के ऑप्शन पर क्लिक करें।
उसके बाद आईडी लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा।
रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से आईडी लॉगिन कर लें।
इसके बाद रिजल्ट खुलकर स्क्रीन पर आएगा।

RPVT 2025 Result

ये भी पढ़ें

Bihar Post Matric Scholarship 2025: पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आवेदन का ये अंतिम तारीख, जान लें स्टेप-बाय-स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस
शिक्षा
Bihar Post Matric Scholarship 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

25 Aug 2025 04:43 pm

Hindi News / Education News / RPVT 2025 Result हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.