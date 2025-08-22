Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

HTET Result 2025: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा से पहले होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सेंटर पर ये डाक्यूमेंट्स ले जाना जरुरी

HTET 2025: 31 जुलाई को एचटीईटी की आंसर-की जारी की गई थी और 1 से 3 अगस्त तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिला था। इस साल 4 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी।

चण्डीगढ़ हरियाणा

Anurag Animesh

Aug 22, 2025

HTET Result 2025
HTET Result 2025(Image-Freepik)

HTET Biometric List 2025: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। HTET 2025 का रिजल्ट जारी करने से पहले अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने राज्य के सभी 22 जिलों में 25 और 26 अगस्त को यह प्रक्रिया पूरी कराने के लिए केंद्र निर्धारित किए हैं। उम्मीदवार अपने जिले में बने किसी भी केंद्र पर जाकर यह वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार के अनुसार, 30 और 31 जुलाई को आयोजित HTETपरीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र और एडमिट कार्ड के साथ वेरिफिकेशन सेंटर पर उपस्थित होना होगा। यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही बोर्ड एचटीईटी 2024 का परिणाम जारी करेगा।

HTET Biometric List 2025: जानकारी वेबसाइट पर मौजूद


जिन स्कूलों में यह प्रक्रिया होगी, उनकी सूची और संबंधित अभ्यर्थियों के रोल नंबर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दे दिए हैं। केवल लिस्ट में दिए गए रोल नंबर वाले उम्मीदवार ही इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इन अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी जानकारी भेजी जा रही है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन तय तारीखों में नहीं होगा, उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा।

HTET Result 2025: इन तारीखों पर हुई थी परीक्षा


31 जुलाई को एचटीईटी की आंसर-की जारी की गई थी और 1 से 3 अगस्त तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिला था। इस साल 4 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। 30 जुलाई को लेवल-3 (पीजीटी) परीक्षा शाम 3 से 5:30 बजे तक आयोजित हुई, जिसमें 1,20,943 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे। 31 जुलाई को टीजीटी (लेवल-2) का पेपर सुबह 10 से 12:30 बजे तक हुआ, जिसमें 2,01,517 उम्मीदवार शामिल हुए। वहीं, इसी दिन शाम 3 से 5:30 बजे तक पीआरटी (लेवल-1) की परीक्षा हुई, जिसमें 82,917 उम्मीदवार रजिस्टर्ड थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

22 Aug 2025 08:52 am

Hindi News / Education News / HTET Result 2025: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा से पहले होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सेंटर पर ये डाक्यूमेंट्स ले जाना जरुरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.