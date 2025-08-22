HTET Result 2025: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा से पहले होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सेंटर पर ये डाक्यूमेंट्स ले जाना जरुरी

HTET Biometric List 2025: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। HTET 2025 का रिजल्ट जारी करने से पहले अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने राज्य के सभी 22 जिलों में 25 और 26 अगस्त को यह प्रक्रिया पूरी कराने के लिए केंद्र निर्धारित किए हैं। उम्मीदवार अपने जिले में बने किसी भी केंद्र पर जाकर यह वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार के अनुसार, 30 और 31 जुलाई को आयोजित HTETपरीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र और एडमिट कार्ड के साथ वेरिफिकेशन सेंटर पर उपस्थित होना होगा। यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही बोर्ड एचटीईटी 2024 का परिणाम जारी करेगा।