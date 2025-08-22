HTET Result 2025: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा से पहले होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सेंटर पर ये डाक्यूमेंट्स ले जाना जरुरी

HTET Biometric List 2025: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। HTET 2025 का रिजल्ट जारी करने से पहले अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने राज्य के सभी 22 जिलों में 25 और 26 अगस्त को यह प्रक्रिया पूरी कराने के लिए केंद्र निर्धारित किए हैं। उम्मीदवार अपने जिले में बने किसी भी केंद्र पर जाकर यह वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार के अनुसार, 30 और 31 जुलाई को आयोजित HTETपरीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र और एडमिट कार्ड के साथ वेरिफिकेशन सेंटर पर उपस्थित होना होगा। यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही बोर्ड एचटीईटी 2024 का परिणाम जारी करेगा।
जिन स्कूलों में यह प्रक्रिया होगी, उनकी सूची और संबंधित अभ्यर्थियों के रोल नंबर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दे दिए हैं। केवल लिस्ट में दिए गए रोल नंबर वाले उम्मीदवार ही इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इन अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी जानकारी भेजी जा रही है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन तय तारीखों में नहीं होगा, उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा।
31 जुलाई को एचटीईटी की आंसर-की जारी की गई थी और 1 से 3 अगस्त तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिला था। इस साल 4 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। 30 जुलाई को लेवल-3 (पीजीटी) परीक्षा शाम 3 से 5:30 बजे तक आयोजित हुई, जिसमें 1,20,943 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे। 31 जुलाई को टीजीटी (लेवल-2) का पेपर सुबह 10 से 12:30 बजे तक हुआ, जिसमें 2,01,517 उम्मीदवार शामिल हुए। वहीं, इसी दिन शाम 3 से 5:30 बजे तक पीआरटी (लेवल-1) की परीक्षा हुई, जिसमें 82,917 उम्मीदवार रजिस्टर्ड थे।