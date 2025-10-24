IB Vacancy 2025: आईबी में टेक के कई पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जान लें जरुरी शैक्षणिक योग्यता



शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे विषयों में B.E. या B.Tech की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी योग्य होंगे। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदकों की आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। एससी व एसटी वर्ग को पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष तक की राहत दी जाएगी।