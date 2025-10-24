Patrika LogoSwitch to English

IB Vacancy 2025: आईबी में टेक के कई पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जान लें जरुरी शैक्षणिक योग्यता

IB Bharti: वेतनमान के तौर पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-7 पे स्केल (44,900 रुपया से 1,42,400) तक सैलरी दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को उनके GATE स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 24, 2025

IB Vacancy 2025

IB Vacancy 2025(Image-Freepik)

IB Bharti 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में फिर से युवाओं के लिए नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने एक बार फिर भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार विभाग ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II (टेक्निकल) यानी ACIO Grade-II/Tech के 258 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 11 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाना होगा।

IB Vacancy 2025: इन पदों पर होगी भर्ती


इन पदों में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 90 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 168 रिक्तियां शामिल हैं। कुल 258 पदों में से 114 पद सामान्य वर्ग के लिए, 21 ईडब्ल्यूएस, 68 ओबीसी, 37 एससी और 18 एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इस भर्ती में केवल वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने GATE 2023, 2024 या 2025 में भाग लिया हो और उनके पास वैध स्कोर कार्ड हो।

IB Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे विषयों में B.E. या B.Tech की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी योग्य होंगे। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदकों की आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। एससी व एसटी वर्ग को पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष तक की राहत दी जाएगी।

IB Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया और सैलरी


वेतनमान के तौर पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-7 पे स्केल (44,900 रुपया से 1,42,400) तक सैलरी दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को उनके GATE स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आगे स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

24 Oct 2025 11:23 am

24 Oct 2025 11:21 am

Hindi News / Education News / IB Vacancy 2025: आईबी में टेक के कई पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जान लें जरुरी शैक्षणिक योग्यता

