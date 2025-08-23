Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

IB Vacancy 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 350 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, डिप्लोमाधारी कर सकते हैं आवेदन, 81,100 तक मिलेगी सैलरी

IB Vacancy: इस भर्ती के माध्यम से कुल 394 पद भरे जाएंगे। श्रेणीवार रिक्तियों करें तो जनरल (UR) के लिए 157, ईडब्ल्यूएस (EWS) के लिए 32, ओबीसी (OBC) के लिए 117, एससी (SC) के लिए 60 और एसटी (ST) के लिए 28 पद आरक्षित हैं।

भारत

Anurag Animesh

Aug 23, 2025

IB Vacancy 2025
IB Vacancy 2025(Image-Freepik)

IB Vacancy 2025: खुफिया विभाग में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने कई पदों के लिए भर्ती निकाली है। IB ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.ncs.gov.in या www.mha.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 अगस्त 2025 से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार 14 सितंबर 2025, रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

IB Recruitment 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के माध्यम से कुल 394 पद भरे जाएंगे। श्रेणीवार रिक्तियों करें तो जनरल (UR) के लिए 157, ईडब्ल्यूएस (EWS) के लिए 32, ओबीसी (OBC) के लिए 117, एससी (SC) के लिए 60 और एसटी (ST) के लिए 28 पद आरक्षित हैं।

IB Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस/इंजीनियरिंग/एप्लीकेशंस में 3 साल का डिप्लोमा या साइंस (इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, मैथ्स या कंप्यूटर साइंस) में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 14 सितंबर 2025 को अभ्यर्थी की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।

IB Vacancy 2025 Syllabus: ये होगा चयन प्रक्रिया

आईबी में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर होगा।

लेवल-I (ऑनलाइन टेस्ट): कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जिसमें नॉलेज और योग्यता का आकलन होगा।
लेवल-II (स्किल टेस्ट): टेक्निकल स्किल और प्रैक्टिकल ज्ञान की जांच।
लेवल-III (इंटरव्यू): पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल और निर्णय लेने की क्षमता का मूल्यांकन।

शिक्षा

Updated on:

23 Aug 2025 04:35 pm

Published on:

23 Aug 2025 04:34 pm

Hindi News / Education News / IB Vacancy 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 350 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, डिप्लोमाधारी कर सकते हैं आवेदन, 81,100 तक मिलेगी सैलरी

