IB Vacancy 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 350 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, डिप्लोमाधारी कर सकते हैं आवेदन, 81,100 तक मिलेगी सैलरी

IB Vacancy 2025: खुफिया विभाग में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने कई पदों के लिए भर्ती निकाली है। IB ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.ncs.gov.in या www.mha.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 अगस्त 2025 से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार 14 सितंबर 2025, रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।