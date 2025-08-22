IBPS Clerk 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, इस तारीख तक ऐसे करें अप्लाई

IBPS Clerk 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है। IBPS की ओर से निकाली गई क्लर्क भर्ती 2025 (अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट – CSA) के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 तय की गई थी। अब इसके लिए आवेदन 28 अगस्त तक किया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने और करेक्शन की आखिरी तारीख भी 28 अगस्त ही है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 10,277 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी की प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2025 और मुख्य परीक्षा नवंबर 2025 में होनी है।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (जन्म 02 अगस्त 1997 से पहले और 01 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए)।आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एससी/एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट होगी। उम्मीदवारों का कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। कंप्यूटर ऑपरेशन/आईटी में डिप्लोमा/डिग्री होनी चाहिए या स्कूल/कॉलेज स्तर पर कंप्यूटर विषय पढ़ा होना चाहिए।
प्रीलिम्स परीक्षा (ऑनलाइन)
कुल प्रश्न: 100
कुल अंक: 100
समय: 60 मिनट
सेक्शन:
इंग्लिश लैंग्वेज – 30 प्रश्न (30 अंक)
न्यूमेरिकल एबिलिटी – 35 प्रश्न (35 अंक)
रीजनिंग एबिलिटी – 35 प्रश्न (35 अंक)
मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन)
फाइनल मेरिट केवल मुख्य परीक्षा के अंकों पर आधारित होगी। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रीलिम्स और मेन्स दोनों परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे।