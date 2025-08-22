Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

IBPS Clerk 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, इस तारीख तक ऐसे करें अप्लाई

IBPS Clerk 2025: आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

भारत

Anurag Animesh

Aug 22, 2025

IBPS Clerk 2025
IBPS Clerk 2025(Image-Freepik)

IBPS Clerk 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है। IBPS की ओर से निकाली गई क्लर्क भर्ती 2025 (अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट – CSA) के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 तय की गई थी। अब इसके लिए आवेदन 28 अगस्त तक किया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने और करेक्शन की आखिरी तारीख भी 28 अगस्त ही है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 10,277 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी की प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2025 और मुख्य परीक्षा नवंबर 2025 में होनी है।

IBPS Clerk 2025: शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (जन्म 02 अगस्त 1997 से पहले और 01 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए)।आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एससी/एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट होगी। उम्मीदवारों का कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। कंप्यूटर ऑपरेशन/आईटी में डिप्लोमा/डिग्री होनी चाहिए या स्कूल/कॉलेज स्तर पर कंप्यूटर विषय पढ़ा होना चाहिए।

ये भी पढ़ें

HTET Result 2025: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा से पहले होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सेंटर पर ये डाक्यूमेंट्स ले जाना जरुरी
शिक्षा
HTET Result 2025

IBPS Clerk Vacancy: चयन प्रक्रिया व परीक्षा पैटर्न


प्रीलिम्स परीक्षा (ऑनलाइन)

कुल प्रश्न: 100
कुल अंक: 100
समय: 60 मिनट

सेक्शन:
इंग्लिश लैंग्वेज – 30 प्रश्न (30 अंक)
न्यूमेरिकल एबिलिटी – 35 प्रश्न (35 अंक)
रीजनिंग एबिलिटी – 35 प्रश्न (35 अंक)

मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन)
फाइनल मेरिट केवल मुख्य परीक्षा के अंकों पर आधारित होगी। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रीलिम्स और मेन्स दोनों परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

22 Aug 2025 09:43 am

Hindi News / Education News / IBPS Clerk 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, इस तारीख तक ऐसे करें अप्लाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.