IBPS Clerk 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, इस तारीख तक ऐसे करें अप्लाई

IBPS Clerk 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है। IBPS की ओर से निकाली गई क्लर्क भर्ती 2025 (अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट – CSA) के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 तय की गई थी। अब इसके लिए आवेदन 28 अगस्त तक किया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने और करेक्शन की आखिरी तारीख भी 28 अगस्त ही है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 10,277 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी की प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2025 और मुख्य परीक्षा नवंबर 2025 में होनी है।