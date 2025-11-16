Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

IBPS RRB PO Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link, ibps.in

IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए कुल 80 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा दो भागों में आयोजित होगी। पहले हिस्से में रिजनिंग के 40 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 25 मिनट का समय मिलेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 16, 2025

IBPS RRB PO Admit Card 2025

IBPS RRB PO Admit Card 2025 Released(Image-Freepik)

Indian Institute of Banking Personnel(IBPS) ने ऑफिसर स्केल-I (PO) पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 नवंबर 2025 को होने वाली है। एडमिट कार्ड के साथ संस्थान ने परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस भी जारी की हैं। उम्मीदवार 23 नवंबर 2025 तक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर के साथ पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

ये होगा परीक्षा पैटर्न


IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए कुल 80 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा दो भागों में आयोजित होगी। पहले हिस्से में रिजनिंग के 40 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 25 मिनट का समय मिलेगा। दूसरे हिस्से में क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड के 40 प्रश्न शामिल होंगे, जिनके लिए 20 मिनट निर्धारित हैं। परीक्षा अंग्रेजी और उस स्थानीय भाषा में आयोजित होगी, जो उम्मीदवार ने आवेदन के समय चुनी है। यदि किसी प्रश्न में भाषा संबंधी अंतर पाया जाता है, तो अंग्रेजी में दिया गया संस्करण ही सही माना जाएगा। दोनों सेक्शनों में न्यूनतम कटऑफ अंक हासिल करना आवश्यक है, तभी उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया के लिए योग्य होंगे। साथ ही, गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक की निगेटिव मार्किंग लागू होगी।

IBPS RRB PO Admit Card 2025: ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड


एडमिट कार्ड के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद नोटिफिकेशन सेक्शन में उपलब्ध ‘Online Preliminary Exam Call Letter for CRP-RRBs-XIV Officer Scale I’ लिंक को खोलना होगा।
लॉग-इन पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर के आईडी ओपन कर लें।
इसके बाद एडमिट कार्ड खुलकर सामने आ जाएगा।
हार्ड कॉपी एडमिट कार्ड निकाल कर रख लें।

IBPS RRB PO Admit Card 2025

ये भी पढ़ें

NVS Recruitment 2025: बिना इंटरव्यू के लैब अटेंडेंट के 150 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती, 50 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी
शिक्षा
NVS Recruitment 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Nov 2025 04:58 pm

Hindi News / Education News / IBPS RRB PO Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link, ibps.in

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Best WorkPlace In The World: काम करने के लिए ये हैं दुनिया की 10 बेस्ट कंपनी,भारत में भी कई कंपनियां मौजूद

Best WorkPlace In The World
शिक्षा

Maithili Thakur सबसे कम उम्र की MLA, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बुज़ुर्ग विधायक कौन है?

Indias Youngest MLA Maithili Thakur Oldest MLA Shamanur Shivashankarappa
समाचार

वकील बनने के लिए ये परीक्षा जरुरी, NLSAT 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू, जान लें अंतिम तारीख सहित अन्य डिटेल्स

NLSAT 2026
शिक्षा

NVS Recruitment 2025: बिना इंटरव्यू के लैब अटेंडेंट के 150 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती, 50 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी

NVS Recruitment 2025
शिक्षा

AIIMS INI CET Result 2025 हो गया जारी, सीधे इस लिंक से देख लें अपना रिजल्ट

AIIMS INI CET Result 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.