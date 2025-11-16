IBPS RRB PO Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link, ibps.in

IBPS RRB PO Admit Card 2025 Released(Image-Freepik)
Indian Institute of Banking Personnel(IBPS) ने ऑफिसर स्केल-I (PO) पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 नवंबर 2025 को होने वाली है। एडमिट कार्ड के साथ संस्थान ने परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस भी जारी की हैं। उम्मीदवार 23 नवंबर 2025 तक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर के साथ पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।
IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए कुल 80 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा दो भागों में आयोजित होगी। पहले हिस्से में रिजनिंग के 40 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 25 मिनट का समय मिलेगा। दूसरे हिस्से में क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड के 40 प्रश्न शामिल होंगे, जिनके लिए 20 मिनट निर्धारित हैं। परीक्षा अंग्रेजी और उस स्थानीय भाषा में आयोजित होगी, जो उम्मीदवार ने आवेदन के समय चुनी है। यदि किसी प्रश्न में भाषा संबंधी अंतर पाया जाता है, तो अंग्रेजी में दिया गया संस्करण ही सही माना जाएगा। दोनों सेक्शनों में न्यूनतम कटऑफ अंक हासिल करना आवश्यक है, तभी उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया के लिए योग्य होंगे। साथ ही, गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक की निगेटिव मार्किंग लागू होगी।
एडमिट कार्ड के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद नोटिफिकेशन सेक्शन में उपलब्ध ‘Online Preliminary Exam Call Letter for CRP-RRBs-XIV Officer Scale I’ लिंक को खोलना होगा।
लॉग-इन पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर के आईडी ओपन कर लें।
इसके बाद एडमिट कार्ड खुलकर सामने आ जाएगा।
हार्ड कॉपी एडमिट कार्ड निकाल कर रख लें।
