IBPS RRB PO Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link, ibps.in



IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए कुल 80 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा दो भागों में आयोजित होगी। पहले हिस्से में रिजनिंग के 40 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 25 मिनट का समय मिलेगा। दूसरे हिस्से में क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड के 40 प्रश्न शामिल होंगे, जिनके लिए 20 मिनट निर्धारित हैं। परीक्षा अंग्रेजी और उस स्थानीय भाषा में आयोजित होगी, जो उम्मीदवार ने आवेदन के समय चुनी है। यदि किसी प्रश्न में भाषा संबंधी अंतर पाया जाता है, तो अंग्रेजी में दिया गया संस्करण ही सही माना जाएगा। दोनों सेक्शनों में न्यूनतम कटऑफ अंक हासिल करना आवश्यक है, तभी उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया के लिए योग्य होंगे। साथ ही, गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक की निगेटिव मार्किंग लागू होगी।