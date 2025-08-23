IBPS SO Prelims Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

IBPS SO Admit Card 2025: IBPS SO Prelims Admit Card 2025 को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ गया है। IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। या इसी खबर में निचे दिए गए लिंक से सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
इस भर्ती के माध्यम से IBPS द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 1007 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। एसओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा। उम्मीदवार निर्धारित समय से कम से कम 1-2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें। एडमिट कार्ड के साथ पासपोर्ट साइज फोटो और वैध फोटो आईडी (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र) भी साथ ले जाना जरुरी है।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “CRP Specialist Officers” सेक्शन पर क्लिक करें।
लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगिन करें।
एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें।
IBPS SO Prelims परीक्षा में अंग्रेजी, रीजनिंग और सामान्य जागरूकता विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। कुल 150 mcq सवाल होंगे। जो 125 अंकों के होंगे।
परीक्षा की अवधि 2 घंटे तय की गए है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।