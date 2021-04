ICAI CA Exam 2021 Latest Update: सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के आयोजन पर जल्द आएगा फैसला, यहां पढ़ें

ICAI CA Exam 2021 Latest Update: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया’ (ICAI) ने सीए की फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल (ओल्ड और न्यू स्कीम) की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर आधिकारिक अपडेट जारी कर दिया है। मई और जून 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के आयोजन और स्थगन को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते बोर्ड परीक्षाओं को और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है। सीए परीक्षाओं के आयोजन को लेकर 30 तक स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।

I am receiving lots of inquiry abt exam schedule. Let me tell you ICAI & it’s exam commitee knows current pandemic situation and they would take appropriate decision by month end probably. Keep studying hard. #staycoolstaysafe .