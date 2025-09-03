ICAI CA Exams Postponed: पंजाब और जम्मू में बाढ़ के कारण ICAI ने टाली फाइनल और इंटरमीडिएट की परीक्षा, डिटेल्स

ICAI CA Exams Postponed: चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर 2025 में होने वाली CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की कुछ तिथियों को स्थगित करने का फैसला लिया है। यह कदम पंजाब और जम्मू के कुछ शहरों में लगातार बारिश और बाढ़ जैसी गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए उठाया गया है। नई तारीखों की घोषणा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी।