Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

ICAI CA Exams Postponed: पंजाब और जम्मू में बाढ़ के कारण ICAI ने टाली फाइनल और इंटरमीडिएट की परीक्षा, डिटेल्स

ICAI CA Exams Postponed: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने पंजाब और जम्मू में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सितंबर 2025 की सीए फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं।

भारत

Rahul Yadav

Sep 03, 2025

ICAI CA Exams Postponed
ICAI CA Exams Postponed (Image: Freepik)

ICAI CA Exams Postponed: चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर 2025 में होने वाली CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की कुछ तिथियों को स्थगित करने का फैसला लिया है। यह कदम पंजाब और जम्मू के कुछ शहरों में लगातार बारिश और बाढ़ जैसी गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए उठाया गया है। नई तारीखों की घोषणा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी।

किन शहरों में स्थगित हुई परीक्षा?

ICAI ने जानकारी दी कि 3 और 4 सितंबर 2025 को होने वाली CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं केवल पंजाब के अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़, पठानकोट, पटियाला, संगरूर और जम्मू शहर में स्थगित की गई हैं।

ये भी पढ़ें

Bihar Police Constable PET Details 2025: दिसंबर से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी हो जाएं तैयार
शिक्षा
Bihar Police Constable PET Details

इन क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

जल्द जारी होंगी नई तारीखें

ICAI ने कहा है कि स्थगित परीक्षाओं की संशोधित तिथियां (Revised Dates) जल्द ही घोषित की जाएंगी। बाकी शहरों में पहले से तय समय पर ही परीक्षाएं होंगी।

छात्रों को ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर लगातार अपडेट चेक करने की सलाह दी गई है।

बाकी एग्जाम शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं

CA Final Exam (ग्रुप 1): 3, 6 और 8 सितंबर 2025

CA Final Exam (ग्रुप 2): 10, 12 और 14 सितंबर 2025

CA Intermediate (ग्रुप 1): 4, 7 और 9 सितंबर 2025

CA Intermediate (ग्रुप 2): 11, 13 और 15 सितंबर 2025

फाइनल परीक्षा का पेपर 6 चार घंटे का होगा जबकि बाकी सभी पेपर तीन घंटे के होंगे। छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा।

CA फाउंडेशन परीक्षा शेड्यूल 2025

CA फाउंडेशन परीक्षा 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 को होगी। फाउंडेशन परीक्षा के पेपर 3 और 4 में एडवांस रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा जबकि अन्य पेपर में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

विदेशों में भी होंगे एग्जाम

सितंबर 2025 में होने वाली ICAI CA परीक्षाएं भारत के साथ-साथ 9 विदेशी शहरों में भी आयोजित की जाएंगी। इनमें अबू धाबी, बहरीन, थिम्फू (भूटान), दोहा, दुबई, काठमांडू (नेपाल), कुवैत, मस्कट और रियाद (सऊदी अरब) शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

बीपीएससी ने किया कन्फर्म, इस तारीख को होगी BPSC 71st Exam, जानें तारीख और समय
शिक्षा
BPSC

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

03 Sept 2025 10:52 am

Published on:

03 Sept 2025 10:08 am

Hindi News / Education News / ICAI CA Exams Postponed: पंजाब और जम्मू में बाढ़ के कारण ICAI ने टाली फाइनल और इंटरमीडिएट की परीक्षा, डिटेल्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट