ICAI CA Exams Postponed: पंजाब और जम्मू में बाढ़ के कारण ICAI ने टाली फाइनल और इंटरमीडिएट की परीक्षा, डिटेल्स

ICAI CA Exams Postponed: चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर 2025 में होने वाली CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की कुछ तिथियों को स्थगित करने का फैसला लिया है। यह कदम पंजाब और जम्मू के कुछ शहरों में लगातार बारिश और बाढ़ जैसी गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए उठाया गया है। नई तारीखों की घोषणा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी।
ICAI ने जानकारी दी कि 3 और 4 सितंबर 2025 को होने वाली CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं केवल पंजाब के अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़, पठानकोट, पटियाला, संगरूर और जम्मू शहर में स्थगित की गई हैं।
इन क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
ICAI ने कहा है कि स्थगित परीक्षाओं की संशोधित तिथियां (Revised Dates) जल्द ही घोषित की जाएंगी। बाकी शहरों में पहले से तय समय पर ही परीक्षाएं होंगी।
छात्रों को ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर लगातार अपडेट चेक करने की सलाह दी गई है।
CA Final Exam (ग्रुप 1): 3, 6 और 8 सितंबर 2025
CA Final Exam (ग्रुप 2): 10, 12 और 14 सितंबर 2025
CA Intermediate (ग्रुप 1): 4, 7 और 9 सितंबर 2025
CA Intermediate (ग्रुप 2): 11, 13 और 15 सितंबर 2025
फाइनल परीक्षा का पेपर 6 चार घंटे का होगा जबकि बाकी सभी पेपर तीन घंटे के होंगे। छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा।
CA फाउंडेशन परीक्षा 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 को होगी। फाउंडेशन परीक्षा के पेपर 3 और 4 में एडवांस रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा जबकि अन्य पेपर में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
सितंबर 2025 में होने वाली ICAI CA परीक्षाएं भारत के साथ-साथ 9 विदेशी शहरों में भी आयोजित की जाएंगी। इनमें अबू धाबी, बहरीन, थिम्फू (भूटान), दोहा, दुबई, काठमांडू (नेपाल), कुवैत, मस्कट और रियाद (सऊदी अरब) शामिल हैं।