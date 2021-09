ICAI CA Inter Result 2021: सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

ICAI CA Inter Result 2021: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आज यानी 19 सितंबर, 2021 को पुराने और नए दोनों कोर्स के ICAI CA इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित कर दिया है। सीए इंटरमीडिएट की परीक्षा इस साल जुलाई में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

ICAI CA Intermediate 2021 result :-

इंटरमीडिएट परीक्षा (पुराने पाठ्यक्रम और नए पाठ्यक्रम) के उन उम्मीदवारों के लिए व्यवस्था की गई है, जिन्होंने 17 सितंबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए पंजीकरण किया था।

How to check the ICAI CA intermediate result:-

आईसीएआई सीए इंटरमीडिएट परिणाम की जांच कैसे करें, इसलिए नीचे बताए गए आसान टिप्स को फॉलोकर उम्मीदवार अपना परिणाम देखे और डाउनलोड कर सकते है।

— सबसे पहले आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

— इसके बाद आवश्यक क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें।

— अब आपके सामने परीक्षा परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

— डाउनलोड करें और आगे के लिए इसका एक प्रिंटआउट लें।

जुलाई सेशन में प्रीति नंदन कामत ने किया टॉप:—

इस साल आईसीएआई सीए इंटर ओल्ड जुलाई सेशन की टॉपर प्रीति नंदन कामत हैं। मुंबई की रहने वाली प्रीति ने 55.53 फीसदी पास प्रतिशत हासिल किया। उसने परीक्षा में 700 में से 388 अंक प्राप्त करके अखिल भारतीय रैंक या AIR 1 हासिल किया। इसी तरह, ICAI CA इंटर नए सत्र के टॉपर अर्जुन मेहरा हैं। नई दिल्ली की रहने वाले मेहरा ने परीक्षा में 84.25 फीसदी अंक हासिल किए। परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंक 674/800 हैं। मेहरा के प्रदर्शन ने उन्हें परीक्षा में AIR 1 रैंक दिलाया।

जनवरी सत्र में अविलाश गौरव ने किया टॉप:—

जनवरी 2021 के सत्र में गुवाहाटी के अविलाश गौरव ने पुरानी इंटरमीडिएट (आईपीसी) परीक्षा में 63.86 प्रतिशत के साथ टॉप किया था। उसने कुल 700 में से 447 अंक हासिल किए थे। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीए) इंटरमीडिएट परीक्षा के नए पाठ्यक्रम में अजमेर के गिरीश असवानी ने 86.13 प्रतिशत के साथ परीक्षा में टॉप किया था, उन्होंने 800 में से 689 अंक प्राप्त किए थे। उनके बाद नमन माहेश्वरी 79.13 प्रतिशत और आयुष गुप्ता 79 प्रतिशत के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।



