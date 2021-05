ICAI CA May 2021 Exam: आईसीएआई सीए परीक्षा के लिए आवेदन का एक और मौका, 4 मई को ओपन होगी विंडो

ICAI CA May 2021 Exam: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI CA May 2021 परीक्षा को COV-19 मामलों में वृद्धि के कारण स्थगित कर दिया गया है। हालांकि, ICAI छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के लिए विंडो को फिर से ओपन किया गया है।

ICAI CA May 2021 Exam: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI CA May 2021 परीक्षा को COV-19 मामलों में वृद्धि के कारण स्थगित कर दिया गया है। हालांकि, ICAI छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के लिए विंडो को फिर से ओपन किया गया है। ICAI CA May 2021 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 4 मई से 6 मई, 2021 तक भरे जा सकते हैं।

आईसीएआई द्वारा ट्विटर पर की गई घोषणा के अनुसार, "4 मई 2021 (सुबह 10 बजे) से 6 मई 2021 (11.59 बजे) तक आईसीएआई सीए 2021 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने का एक और मौका दिया जाएगा।

Re-opening of Online Filling up of Examination Application Forms for Chartered Accountants Examinations, May 2021 from 4th May 2021 (10 AM) to 6th May 2021 (11.59 PM) considering prevailing Covid19 situation.

ICAI CA May 2021 Exam Schedule

आईसीएआई सीए मई 2021 परीक्षा की आधिकारिक सूचना के अनुसार "मौजूदा कॉविड 19 स्थिति को देखते हुए और विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए, 27 अप्रैल, 2021 को महत्वपूर्ण घोषणा की गई। चार्टर्ड एकाउंटेंट फाइनल, इंटरमीडिएट (IPC), इंटरमीडिएट, पोस्ट योग्यता पाठ्यक्रम अर्थात: बीमा और जोखिम प्रबंधन (IRM) तकनीकी परीक्षा, और अंतर्राष्ट्रीय कराधान - मूल्यांकन परीक्षा (INTT) के लिए परीक्षा आवेदन पत्र को - 4 मई, 2021 (सुबह 10 बजे) से 6 मई, 2021 (11.59 बजे) तक लेट फीस (600 / - या US $ 10) के साथ ऑनलाइन भरने का निर्णय लिया गया है।

छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि ICAI CA May 2021 परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं। आईसीएआई सीए मई 2021 परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने और अन्य जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

