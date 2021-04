CISCE ICSE and ISC Exam 2021 Postponed! सीआईएससीई10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के रद्द या स्थगन पर फैसला जल्द, यहां पढ़ें

CISCE Board Exam 2021 Latest Update: भारतीय विद्यालय परीक्षा प्रमाण-पत्र परिषद (CISCE ) द्वारा कोरोना संक्रमण में वृद्धि से देश में बने हालातों पर समीक्षा की जा रही है। सीआईएससीई द्वारा जल्द ही 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर फैसला किया जाएगा। परीक्षा के स्थगन और रद्द को लेकर निर्णय बोर्ड मीटिंग में ही लिया जाएगा। सीबीएसई द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के रद्द और स्थगन के बाद सीआईसीएसई ने यह बात कही है। सीआईएससीई के मुख्य कार्यकारी एवं सचिव गैरी एराथून के अनुसार ‘हम कोरोना संक्रमण के कारण बने हालात की समीक्षा कर रहे हैं और इस संबंध में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। सीआईएससीई दसवीं बोर्ड की परीक्षाएं 05 मई से शुरू होनी हैं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 08 अप्रैल को शुरू की जा चुकी है।

CISCE Board Exam 2021 Postponed!

सीआईसीएसई द्वारा जल्द ही फैसला लिया जाएगा। सीबीएससी ने बुधवार को 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दीं हैं और इन दसवीं के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्याङ्कन के आधार पर ही अगली कक्षा में प्रमोट करने फैसला किया है। सीबीएसई ने फिलहाल 12वीं की परीक्षाएं 1 जून तक के लिए स्थगित की हैं। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण की स्थिति में परीक्षाओं के लिए संशोधित डेटशीट जारी की जा सकती है। बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन का फैसला 1 जून के बाद ही लिया जाएगा। सीआईएससीई बोर्ड से सभी परीक्षार्थी और अभिभावक स्थगन की अपील कर रहे हैं।

एक ही दिन में इन बोर्ड ने स्थगित किए एग्जाम

बुधवार को सीबीएसई द्वारा परीक्षाएं रद्द और स्थगित किए जाने के तुरंत बाद ही राज्य शिक्षा बोर्ड भी दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने के आदेश जारी करने लगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने भी दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी है। पश्चिम बंगाल भी जल्द ही इस फैसले पर निर्णय लेगा। मध्य प्रदेश में भी बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की हुई है।

Students Query

1. CISCE ICSE Class 10th Exam 2021 Postponed



2.CISCE ISC Class 12th Exam 2021 Postponed

