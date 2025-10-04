ICSE ISC Date Sheets 2026: जानें कब जारी होगी आईसीएसई आईएससी परीक्षा डेट शीट, ऐसे करें डाउनलोड

ICSE ISC Date Sheets 2026 (Image Source: Gemini AI)
CISCE board exam dates 2026: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) द्वारा अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) 2026 परीक्षा की डेटशीट जारी किए जाने की उम्मीद है। सभी छात्र काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट, cisce.org पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। CISCE ICSE और ISC परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले जारी करेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
आईएससी पाठ्यक्रम पर्यावरण विज्ञान, अंग्रेजी पेपर 1 (अंग्रेजी भाषा), मास मीडिया और संचार, आदि सहित विभिन्न विषयों में छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करता है। अंग्रेजी को एक मुख्य विषय के रूप में महत्व देते हुए, आईसीएसई छात्रों को आईईएलटीएस, टीओईएफएल और एसएटी जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय परीक्षाओं में बढ़त प्रदान करता है।
पिछले साल CISCE ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट 25 नवंबर को जारी की थी। वहीं, कक्षा 10 के लिए परीक्षा 18 फरवरी से 27 मार्च और कक्षा 12 के लिए 13 फरवरी से 5 अप्रैल तक आयोजित कराई गई थीं। ऐसे में इस साल भी परीक्षाओं की शुरुआत फरवरी 2026 में हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग