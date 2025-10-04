ICSE ISC Date Sheets 2026: जानें कब जारी होगी आईसीएसई आईएससी परीक्षा डेट शीट, ऐसे करें डाउनलोड

CISCE board exam dates 2026: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) द्वारा अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) 2026 परीक्षा की डेटशीट जारी किए जाने की उम्मीद है। सभी छात्र काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट, cisce.org पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। CISCE ICSE और ISC परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले जारी करेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।