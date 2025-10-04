Patrika LogoSwitch to English

ICSE ISC Date Sheets 2026: जानें कब जारी होगी आईसीएसई आईएससी परीक्षा डेट शीट, ऐसे करें डाउनलोड

ICSE date sheet 2026: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) जल्द ही ICSE और ISC बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2026 की डेट शीट जारी करने वाली है। जिन छात्र-छात्राओं ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वो, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डेट शीट डाउनलोड कर सकेंगे।

less than 1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 04, 2025

ICSE date sheet 2026, ISC date sheet 2026, ICSE 2026 exam schedule, ISC 2026 exam timetable, CISCE board exam dates 2026,ICSE ISC exam routine 2026,

ICSE ISC Date Sheets 2026 (Image Source: Gemini AI)

CISCE board exam dates 2026: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) द्वारा अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) 2026 परीक्षा की डेटशीट जारी किए जाने की उम्मीद है। सभी छात्र काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट, cisce.org पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। CISCE ICSE और ISC परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले जारी करेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

कैसे करें डाउनलोड

  • परिषद की आधिकारिक वेबसाइट, cisce.org पर जाएं
  • होमपेज पर परीक्षा टैब पर क्लिक करें
  • आईसीएसई 2026 परीक्षा तिथियां या आईएससी 2026 परीक्षा तिथियां लिंक पर क्लिक करें
  • आईसीएसई/आईएससी 2026 डेट शीट स्क्रीन पर खुल जाएगी
  • भविष्य के संदर्भ के लिए डेट शीट डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें

अंतरराष्ट्रीय परीक्षाओं की तैयारी

आईएससी पाठ्यक्रम पर्यावरण विज्ञान, अंग्रेजी पेपर 1 (अंग्रेजी भाषा), मास मीडिया और संचार, आदि सहित विभिन्न विषयों में छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करता है। अंग्रेजी को एक मुख्य विषय के रूप में महत्व देते हुए, आईसीएसई छात्रों को आईईएलटीएस, टीओईएफएल और एसएटी जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय परीक्षाओं में बढ़त प्रदान करता है।

पिछले साल कब हुई थी परीक्षा

पिछले साल CISCE ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट 25 नवंबर को जारी की थी। वहीं, कक्षा 10 के लिए परीक्षा 18 फरवरी से 27 मार्च और कक्षा 12 के लिए 13 फरवरी से 5 अप्रैल तक आयोजित कराई गई थीं। ऐसे में इस साल भी परीक्षाओं की शुरुआत फरवरी 2026 में हो सकती है।

SSC New Exam Reforms 2025: एसएससी ने किए परीक्षा नियमों में बड़े बदलाव, अब होगा निष्पक्ष मूल्यांकन
शिक्षा

Hindi News / Education News / ICSE ISC Date Sheets 2026: जानें कब जारी होगी आईसीएसई आईएससी परीक्षा डेट शीट, ऐसे करें डाउनलोड

