ICSE Result 2025: आज 11 बजे जारी होगा आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट, सीधे इस लिंक से आसानी से चेक कर पाएंगे परिणाम

ICSE Result: बिना इंटरनेट के भी रिजल्ट देखा जा सकता। वेबसाइट के अलावा छात्र एसएमएस के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें मोबाइल के मैसेज बॉक्स में “ICSE” लिखकर स्पेस देने के बाद…

भारत•Apr 30, 2025 / 09:07 am• Anurag Animesh

ICSE Result 2025

ICSE Result 2025: The Council for the Indian School Certificate Examination (CISCE) आज कक्षा 10वीं और 12वीं (ICSE) का परिणाम घोषित करने जा रही है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, रिजल्ट सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। छात्र इसे CISCE की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और result.cisce.org पर जाकर देख सकते हैं। इस साल आईसीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक आयोजित की गई थीं। वहीं, 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 13 फरवरी से 5 अप्रैल 2025 तक चली थीं।

