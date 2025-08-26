Patrika LogoSwitch to English

ICSI CS December 2025: कंपनी सेक्रेटरी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू, जानें जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

ICSI CS December 2025: आवेदन शुल्क की बात करें तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए 1500 रुपया प्रति ग्रुप, प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए 1800 रुपया प्रति मॉड्यूल/ग्रुप तय किया गया है।

भारत

Anurag Animesh

Aug 26, 2025

ICSI CS December 2025
ICSI CS December 2025 (Image-Freepik)

Institute of Company Secretaries of India(ICSI) ने कंपनी सेक्रेटरी (CS) दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2025 तय की गई है। लेट फीस के साथ आवेदन 10 अक्टूबर 2025 तक किया जा सकता है। ICSI CS दिसंबर 2025 की परीक्षाएं 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें ताकि सभी शर्तों और नियमों की जानकारी मिल सके।

ICSI CS December 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “CS December 2025 Exam” लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें।
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरें।
निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट डाउनलोड करके रख लें।

ICSI CS December Exam 2025: जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

पासपोर्ट साइज फोटो
उम्मीदवार का सिग्नेचर
जन्मतिथि प्रमाण (10वीं की मार्कशीट)
12वीं का एडमिट कार्ड/हॉल टिकट (यदि लागू हो)
कैटेगरी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
वैध पहचान पत्र

ICSI CS December 2025 Application Link

ICSI CS December 2025 Notification

ICSI CS Executive: इतना लगेगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क की बात करें तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए 1500 रुपया प्रति ग्रुप, प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए 1800 रुपया प्रति मॉड्यूल/ग्रुप तय किया गया है। वहीं इसमें लेट फीस 250 रुपया (सभी स्तरों के लिए तय किया गया है। साथ ही सेंटर, मॉड्यूल, मीडियम या ऑप्शनल सब्जेक्ट बदलने का शुल्क 250 रूपये प्रति बदलाव रखा गया है।

शिक्षा

Updated on:

26 Aug 2025 03:59 pm

Published on:

26 Aug 2025 03:58 pm

Hindi News / Education News / ICSI CS December 2025: कंपनी सेक्रेटरी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू, जानें जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

