ICSI CS December 2025: कंपनी सेक्रेटरी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू, जानें जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

Institute of Company Secretaries of India(ICSI) ने कंपनी सेक्रेटरी (CS) दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2025 तय की गई है। लेट फीस के साथ आवेदन 10 अक्टूबर 2025 तक किया जा सकता है। ICSI CS दिसंबर 2025 की परीक्षाएं 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें ताकि सभी शर्तों और नियमों की जानकारी मिल सके।