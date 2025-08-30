Patrika LogoSwitch to English

ICSIL Recruitment 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर निकली भर्ती, सैलरी भी है बढ़िया, जानें डिटेल्स

ICSIL Recruitment 2025: इस भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 22,411 रुपया का वेतन मिलेगा।यह वेतन GNCTD के न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निर्धारित है।

भारत

Anurag Animesh

Aug 30, 2025

ICSIL Recruitment 2025
ICSIL Recruitment 2025

ICSIL Recruitment 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (ICSIL) ने डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन 30 अगस्त 2025 को जारी की गई है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 48 रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू होकर 4 सितंबर 2025 दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन icsil.in पर कर सकते हैं।

ICSIL Vacancy: ये होनी चाहिए योग्यता


इस भर्ती के लिए योग्यता की बात कारें तो उम्मीदवार का 12वीं पास होना आवश्यक है। साथ ही MS Office का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।

वेतनमान और आवेदन शुल्क


इस भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 22,411 रुपया का वेतन मिलेगा।यह वेतन GNCTD के न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निर्धारित है। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन के लिए एक बार का 590 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा, जो वापस नहीं किया जाएगा। चयन पूरी तरह से डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और कौशल परीक्षण (स्किल टेस्ट) पर आधारित होगा। स्किल टेस्ट में उम्मीदवार की कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग स्पीड की जांच की जाएगी।

ICSIL Recruitment 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ICSIL की आधिकारिक वेबसाइट icsil.in पर जाना होगा।
उसके बाद “Data Entry Operator Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें।
मांगी गई सभी जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

Published on:

30 Aug 2025 07:29 pm

ICSIL Recruitment 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर निकली भर्ती, सैलरी भी है बढ़िया, जानें डिटेल्स

