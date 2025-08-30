ICSIL Recruitment 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर निकली भर्ती, सैलरी भी है बढ़िया, जानें डिटेल्स

ICSIL Recruitment 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (ICSIL) ने डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन 30 अगस्त 2025 को जारी की गई है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 48 रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू होकर 4 सितंबर 2025 दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन icsil.in पर कर सकते हैं।