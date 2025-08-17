Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

IGNOU Admission 2025: इग्नू जुलाई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी, जान लें लास्ट डेट

IGNOU: डाक्यूमेंट्स अपलोड करने के कुछ जरुरी निर्देश तय किये गए हैं। जैसे डाक्यूमेंट्स अपलोड करते समय फोटो और सिग्नेचर की फाइल 100 KB से अधिक न हो।

भारत

Anurag Animesh

Aug 17, 2025

IGNOU Admission 2025
IGNOU Admission 2025

IGNOU Admission 2025: Indira Gandhi National Open University(IGNOU) ने जुलाई 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त 2025 तक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन मोड से संचालित कोर्सों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

IGNOU Admission 2025: ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर ‘Registration for July 2025 Session’ लिंक पर क्लिक करें।
नए आवेदकों को ‘New Registration’ विकल्प चुनकर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी।
रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आवेदन फॉर्म भरें।
अपने कोर्स को सेलेक्ट करें।
आवेदन शुल्क जमा करने के बाद कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट निकाल लें।

IGNOU July 2025 Session: डाक्यूमेंट्स अपलोड गाइडलाइन


डाक्यूमेंट्स अपलोड करने के कुछ जरुरी निर्देश तय किये गए हैं। जैसे डाक्यूमेंट्स अपलोड करते समय फोटो और सिग्नेचर की फाइल 100 KB से अधिक न हो। वहीं अन्य सभी प्रमाणपत्रों की फाइल साइज 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए।
IGNOU ने स्पष्ट किया है कि यह समयसीमा ODL और ऑनलाइन दोनों प्रकार के सभी कोर्सों पर लागू होगी।

IGNOU Admission 2025: जरूरी दस्तावेज

पासपोर्ट साइज फोटो (स्कैन कॉपी)
सिग्नेचर (स्कैन कॉपी)
शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाणपत्र
अनुभव प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

Published on:

17 Aug 2025 02:53 pm

Hindi News / Education News / IGNOU Admission 2025: इग्नू जुलाई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी, जान लें लास्ट डेट

