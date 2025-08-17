IGNOU Admission 2025: इग्नू जुलाई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी, जान लें लास्ट डेट

IGNOU Admission 2025: Indira Gandhi National Open University(IGNOU) ने जुलाई 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त 2025 तक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन मोड से संचालित कोर्सों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।