IGNOU Admission: इग्नू में एडमिशन के लिए अंतिम तारीख आगे बढ़ी, जानें डिटेल्स

आवेदन करने के लिए सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट onlinerr.ignou.ac.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर "Admission July 2025" के लिंक पर क्लिक करें।

नए खुले पेज पर "Click here for new registration" पर क्लिक करके अपनी जानकारी दर्ज करें।

पंजीकरण के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें।

निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें।