IGNOU December TEE 2020: इग्नू ने दिसंबर टर्म एंड परीक्षाओं के लिए ​रि-वैल्यूएशन की तिथि बढ़ाई, अब 31 मई तक करें आवेदन

IGNOU December TEE 2020: कोरोना वायरस महामारी के चलते इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ( IGNOU ) दिसंबर 2020 टर्म-ईंड-एग्जाम (टीईई) के लिए रि-ईवैल्यूएशन अप्लीकेशन सबमिट करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया है। अभी तक जो स्टूडेंट्स दिसंबर 2020 की सत्र परीक्षाओं की अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी कॉपियों का फिर से फिर से मूल्यांकन कराना चाहते हैं वो इग्नू के स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल onlinerr.ignou.ac.in/reevaluation पर जाकर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

IGNOU December TEE 2020

इग्नू ( IGNOU ) प्रशासन के इस फैसले का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो दिसंबर 2020 टर्म-एंड-एग्जाम मूल्यांकन से असंतुष्ट हैं और अभी तक टीईई आंसर शीट्स प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं पाए हैं। इग्नू द्वारा रि-ईवैल्यूएशन अप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख बढ़ाए जाने से संबंधित नोटिस 18 मई 2021 को जारी किया गया था। इग्नू प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से संक्रमण से रोकथाम के लिए देशभर के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए लॉकडाउन के चलते आवेदन जमा कराने की आखिरी बढ़ाई गई है। ताकि असंतुष्ट छात्र पुनर्मूल्यांकन के लिए दावा कर सकें।

कैसें करें पूनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन

पूनर्मूल्यांकन और आंसर शीट हासिल करने के लिए आवेदन करने के स्टूडेंट्स को सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ( Indira Gandhi National Open University ) की वेबसाइट, ignou.ac.in पर जाना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अलर्ट्स सेक्शन में दिए गए पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन से संबंधित लिंक पर क्लिक करके या ऊपर दिण् गए लिंक से स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल, onlinerr.ignou.ac.in/reevaluation पर पहुंच सकते हैं। यहां पर मांगे गए विवरणों को भरकर स्टूडेंट्स अपनी अप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।

