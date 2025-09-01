IGNOU July 2025 Admission: रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख फिर बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा आवेदन

IGNOU July 2025 Admission को लेकर छात्रों के लिए अच्छी खबर आई है। जो भी छात्र अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएं हैं, उनको एक और मौका मिलने जा रहा है। Indira Gandhi National Open University (IGNOU) ने जुलाई 2025 सत्र के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) प्रोग्राम्स में दाखिले की अंतिम तारीख फिर बढ़ा दी है। पहले जहां आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2025 थी, वहीं अब इच्छुक अभ्यर्थी 15 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। छात्र IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in या ऑनलाइन कोर्स पोर्टल ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
यूनिवर्सिटी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को DEB ID जनरेट करना जरूरी होगा। बिना DEB ID के फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सभी वर्गों के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रूपये(नॉन-रिफंडेबल) तय की गई है। यदि किसी छात्र ने एडमिशन कन्फर्मेशन के बाद नाम वापस लिया, तो यह फीस काट ली जाएगी। साथ ही जिन्होंने स्टडी मैटेरियल की सॉफ्ट कॉपी चुनी है, उन्हें बाकी राशि वापस मिल जाएगी (रजिस्ट्रेशन फीस काटकर)। अगर छात्र ने फीस छूट (Fee Exemption) ली है और केवल डेवलपमेंट व रजिस्ट्रेशन फीस दी है, तो कैंसिलेशन की स्थिति में सिर्फ डेवलपमेंट फीस रिफंड होगी। वहीं एडमिशन की आखिरी तारीख से 60 दिन बाद किसी भी हाल में फीस वापस नहीं की जाएगी।
आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर "प्रोग्राम टैब" पर क्लिक करके अपनी पसंद का कोर्स चुनें।
कॉमन प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करें।
"न्यू रजिस्ट्रेशन" पर जाकर नया अकाउंट बनाएं।
ईमेल, मोबाइल नंबर, पता आदि विवरण भरकर यूजरनेम और पासवर्ड तैयार करें।
पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और कैटेगरी/अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अपलोड करें।
फीस का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करें।
सबमिट करने के बाद आवेदन सफलतापूर्वक रजिस्टर हो जाएगा।