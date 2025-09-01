IGNOU July 2025 Admission: रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख फिर बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा आवेदन

IGNOU July 2025 Admission को लेकर छात्रों के लिए अच्छी खबर आई है। जो भी छात्र अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएं हैं, उनको एक और मौका मिलने जा रहा है। Indira Gandhi National Open University (IGNOU) ने जुलाई 2025 सत्र के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) प्रोग्राम्स में दाखिले की अंतिम तारीख फिर बढ़ा दी है। पहले जहां आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2025 थी, वहीं अब इच्छुक अभ्यर्थी 15 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। छात्र IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in या ऑनलाइन कोर्स पोर्टल ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।