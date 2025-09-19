IIM CAT 2025: कैट परीक्षा 2025 के लिए 20 सितंबर को बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन विंडो, इस डायरेक्ट लिंक से जल्दी करें अप्लाई

पहले पंजीकरण की अंतिम तिथि 13 सितंबर, 2025 थी। अभ्यर्थियों को 1300 रुपये (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए) और 2600 रुपये (अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए) की रजिस्ट्रेशन फीस है। आपको बता दें कि कैट 2025 परीक्षा 30 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 5 नवंबर, 2025 को जारी किए जाएंगे।