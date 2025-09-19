Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

IIM CAT 2025: कैट परीक्षा 2025 के लिए 20 सितंबर को बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन विंडो, इस डायरेक्ट लिंक से जल्दी करें अप्लाई

IIM CAT 2025 Apply online: IIM CAT 2025 (कॉमन एडमिशन टेस्ट) के लिए रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका 20 सितंबर तक ही मिलेगा। आप इस डायरेक्ट लिंक iimcat.ac.in से अप्लाई कर सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 19, 2025

CAT 2025 registration last date, IIM CAT 2025 apply online, CAT 2025 registration link, CAT exam 2025 last date to apply, IIM CAT 2025 online form, CAT 2025 direct application link,
कैट परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक। (Image Source: Gemini AI)

CAT 2025 Registration Link: भारतीय प्रबंधन संस्थान, शनिवार, 20 सितंबर, 2025 को IIM CAT 2025 रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर देगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन करते वक्त ध्यान रखें ये बातें (Keep These Things In Mind While Registering)

रजिस्ट्रेशन करते समय, उम्मीदवारों को ड्रॉप-डाउन मेनू से अपनी पसंद के अनुसार कोई भी पांच परीक्षा शहर चुनने होंगे। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद, उम्मीदवारों को उपलब्धता के आधार पर, पांच पसंदीदा शहरों में से एक शहर आवंटित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

CBSE Board Exam Rules 2026: स्कूलों को मिले जरूरी निर्देश, LOC डेटा को लेकर सीबीएसई ने जारी की जरूरी एडवाइजरी
शिक्षा
CBSE Board Exam 2026 guidelines, CBSE LOC data advisory 2026, CBSE 2026 school instructions, CBSE LOC submission rules, CBSE board exam rules for schools, CBSE 2026 registration data advisory,

CAT 2025 की रजिस्ट्रेशन फीस (CAT 2025 Registration Fees)

पहले पंजीकरण की अंतिम तिथि 13 सितंबर, 2025 थी। अभ्यर्थियों को 1300 रुपये (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए) और 2600 रुपये (अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए) की रजिस्ट्रेशन फीस है। आपको बता दें कि कैट 2025 परीक्षा 30 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 5 नवंबर, 2025 को जारी किए जाएंगे।

IIM CAT 2025: आवेदन कैसे करें (How to Apply for CAT 2025)

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं
  • इसक बाद होम पेज पर, CAT 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जानकारी भरें।
  • आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फीस भरें।
  • आवेदन पत्र की समीक्षा करें और उसे जमा करें।
  • इसका प्रिंटआउट अपने पास रखें।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर (स्कैन कॉपी)
  • शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र
  • श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • वैध ईमेल और मोबाइल नंबर
  • बैंक डिटेल्स (फीस भुगतान के लिए)

ये भी पढ़ें

UPSC में किया टॉप, KBC में कल्पना चावला पर इस सवाल का दे ना पाई जवाब, क्या आप जानते हैं?
शिक्षा
Kalpana Chawla KBC question, UPSC topper fails on KBC, UPSC vs KBC question 2025, Kalpana Chawla trivia question, KBC 2025 viral moment, UPSC topper on Kaun Banega Crorepati,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

19 Sept 2025 01:02 pm

Hindi News / Education News / IIM CAT 2025: कैट परीक्षा 2025 के लिए 20 सितंबर को बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन विंडो, इस डायरेक्ट लिंक से जल्दी करें अप्लाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.