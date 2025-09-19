IIM CAT 2025: कैट परीक्षा 2025 के लिए 20 सितंबर को बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन विंडो, इस डायरेक्ट लिंक से जल्दी करें अप्लाई

CAT 2025 Registration Link: भारतीय प्रबंधन संस्थान, शनिवार, 20 सितंबर, 2025 को IIM CAT 2025 रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर देगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन करते समय, उम्मीदवारों को ड्रॉप-डाउन मेनू से अपनी पसंद के अनुसार कोई भी पांच परीक्षा शहर चुनने होंगे। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद, उम्मीदवारों को उपलब्धता के आधार पर, पांच पसंदीदा शहरों में से एक शहर आवंटित किया जाएगा।
पहले पंजीकरण की अंतिम तिथि 13 सितंबर, 2025 थी। अभ्यर्थियों को 1300 रुपये (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए) और 2600 रुपये (अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए) की रजिस्ट्रेशन फीस है। आपको बता दें कि कैट 2025 परीक्षा 30 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 5 नवंबर, 2025 को जारी किए जाएंगे।