IIM Indore Admissions 2021: आईपीएम एप्टीट्यूट टेस्ट की अंतिम तारीख 31 मई, जल्द करें अप्लाई

IIM Indore Admissions 2021: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट इंदौर (IIM) ने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट IPMAT 2021 के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब IPMAT 2021 में रजिस्ट्रेशन 31 मई तक करा सकते हैं। इससे पहले अंतिम तिथि आज यानि 5 मई 2021 थी। IPMAT की आधिकारिक वेबसाइट iimidr.ac.in पर जाकर छात्र आवेदन कर सकते हैं।

Read More: Maratha reservation: मराठा आरक्षण अभियान को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन में 50% सीमा रखी बरकरार

14 जून को होगा एप्टीट्यूट टेस्ट

आईआईएम इंदौर 14 जून को कंप्यूटर आधारित मोड में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट (IPMAT) आयोजित करेगा। IIM इंदौर का IPMAT शाम 4:30 से 6:30 बजे के बीच संचालित किया जाएगा। आईपीएमएटी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र 1 जून से प्रवेश पत्र प्राप्त डाउनलोड कर सकते हैं।

IIM इंदौर IPMAT 2021 महत्वपूर्ण तिथियां:

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2021

IPMAT 2021 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 1 जून, 2021

IPMAT 2021 की तिथि 14 जून, 2021

IIM Indore Admissions 2021

Read More: Allahabad University Exams 2021 Postponed: वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा स्थगित, बिना परीक्षा के प्रमोट होंगे छात्र

शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवार को 2019, में कक्षा 12 की परीक्षा पास होनी चाहिए। कक्षा 10 में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने कम से कम 60 प्रतिशत अंक हासिल किया हो।

कैसे करें आवेदन

योग्य उम्मीदवारों को सबसे पहले आईआईएम इंदौर की आधिकारिक वेबसाइट iimidr.ac.in पर जाना होगा। होम पेज पर जाने के बाद लोगिन में जरूरी क्रेडेंशियल दर्ज कर अपना नाम रजिस्टर करें। उसके बाद आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आईपीएमएटी 2021 के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की कॉपी का एक प्रिंट अपने पास रख लें।

Read More: IGNOU opens July 2021 session re-registration window: जुलाई सेशन के लिए री-रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी, आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून

Web title : IIM Indore Admissions 2021 Last Date To Register For Aptitude Test Extended