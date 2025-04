IIT JAM 2025: ऐसे करें आईआईटी जैम परीक्षा के लिए आवेदन, बचे हैं आखिरी के तीन दिन

Important Notice:

JAM -2025 Admission portal is extended upto Friday, 11th April, 2025 ( 23:59)

Candidates can login to JOAPS portal,https://t.co/1A9Ywr2uju#JAM2025@iitdelhi @iiscbangalore @iitbombay @IITGuwahati @IITKanpur @iitkharagpur @iitmadras @iitroorkee pic.twitter.com/ceiqCxu8MA