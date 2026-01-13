India Post GDS Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए 25 हजार से ज्यादा पदों के लिए जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, जान लें सिलेक्शन प्रोसेस

India Post GDS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया खबर सामने आई है। India Post यानी डाक विभाग बहुत जल्द ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। मीडिया जानकारी के मुताबिक इस बार देशभर में 25 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और आवेदन प्रक्रिया भी इसी महीने शुरू होने की संभावना है। GDS भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन 14 जनवरी के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। इसके बाद 20 जनवरी के आसपास ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उम्मीदवार फरवरी के पहले सप्ताह तक फॉर्म भर सकेंगे। वहीं फरवरी के आखिरी हफ्ते में पहली मेरिट लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। हालांकि यह पूरा शेड्यूल फिलहाल संभावित है, अंतिम तारीखें नोटिफिकेशन आने के बाद साफ होंगी।