India Post GDS Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए 25 हजार से ज्यादा पदों के लिए जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, जान लें सिलेक्शन प्रोसेस

India Post Vacancy: ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के तहत आमतौर पर कई पदों पर नियुक्ति की जाती है। जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) और डाक सेवक जैसे पद शामिल हैं। ये सभी पद ग्रामीण इलाकों के डाकघरों से जुड़े होते हैं।

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 13, 2026

India Post GDS Recruitment 2026

India Post GDS Recruitment 2026(Image-Freepik)

India Post GDS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया खबर सामने आई है। India Post यानी डाक विभाग बहुत जल्द ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। मीडिया जानकारी के मुताबिक इस बार देशभर में 25 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और आवेदन प्रक्रिया भी इसी महीने शुरू होने की संभावना है। GDS भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन 14 जनवरी के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। इसके बाद 20 जनवरी के आसपास ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उम्मीदवार फरवरी के पहले सप्ताह तक फॉर्म भर सकेंगे। वहीं फरवरी के आखिरी हफ्ते में पहली मेरिट लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। हालांकि यह पूरा शेड्यूल फिलहाल संभावित है, अंतिम तारीखें नोटिफिकेशन आने के बाद साफ होंगी।

India Post Bharti: इन पदों पर हो सकती है भर्ती


ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के तहत आमतौर पर कई पदों पर नियुक्ति की जाती है। जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) और डाक सेवक जैसे पद शामिल हैं। ये सभी पद ग्रामीण इलाकों के डाकघरों से जुड़े होते हैं।

India Post GDS Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

GDS भर्ती 2026 के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 10वीं में गणित विषय होना जरूरी है। इसके अलावा जिस राज्य के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर की समझ होना चाहिए। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगा।

India Post Vacancy: कैसे होगा चयन?


इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती। चयन पूरी तरह मेरिट बेस्ड होता है। उम्मीदवारों की मेरिट केवल 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। 10वीं के बाद की कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट चयन में मान्य नहीं होता।

NHAI Recruitment 2026: इंजीनियरों के लिए खुशखबरी, बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका
शिक्षा
NHAI Recruitment 2026

