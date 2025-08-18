India Post Recruitment 2025: डाक विभाग में ऑफिसर बनने का मौका, अगर आपके पास भी है ये योग्यता तो कर दें आवेदन, सैलरी है बढ़िया

India Post Recruitment 2025: बैंकिंग क्षेत्र में अधिकारी स्तर की नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) में कई उच्च पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख अब नजदीक है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट www.ippbonline.com पर जाकर आवेदन कर लें, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 22 अगस्त 2025 तय की गई है।