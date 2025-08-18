Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

India Post Recruitment 2025: डाक विभाग में ऑफिसर बनने का मौका, अगर आपके पास भी है ये योग्यता तो कर दें आवेदन, सैलरी है बढ़िया

इस भर्ती के अंतर्गत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एचआर ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर (कॉन्ट्रैक्ट आधार पर), डीजीएम-फाइनेंस/सीएफओ और जनरल मैनेजर-फाइनेंस/सीएफओ जैसे पद शामिल हैं।

भारत

Anurag Animesh

Aug 18, 2025

India Post Recruitment 2025
India Post Recruitment 2025

India Post Recruitment 2025: बैंकिंग क्षेत्र में अधिकारी स्तर की नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) में कई उच्च पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख अब नजदीक है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट www.ippbonline.com पर जाकर आवेदन कर लें, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 22 अगस्त 2025 तय की गई है।

India Post Recruitment 2025: इन पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के अंतर्गत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एचआर ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर (कॉन्ट्रैक्ट आधार पर), डीजीएम-फाइनेंस/सीएफओ और जनरल मैनेजर-फाइनेंस/सीएफओ जैसे पद शामिल हैं। डीजीएम-फाइनेंस और सीएफओ पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों का आईसीएआई से सीए होना अनिवार्य है। वहीं अन्य पदों के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों के लिए 15 से 18 सालों का अनुभव जरुरी है।

India Post: जान लें आयु सीमा


आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 38 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्र की गणना 2 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को नियमित पदों पर स्केल V से VII के अनुसार प्रतिमाह 3,16,627 रुपये से 4,36,271 रुपये तक वेतन मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट वाले पदों पर वेतनमान इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार दिया जाएगा।

India Post Vacancy 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


चयन प्रक्रिया में सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, जिसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये और एससी, एसटी तथा पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये रखा गया है। कुल भर्तियों में डीजीएम-फाइनेंस/सीएफओ और जनरल मैनेजर-फाइनेंस/सीएफओ के एक-एक पद, चीफ एचआर ऑफिसर के लिए एक पद, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (दोनों कॉन्ट्रैक्ट पर) के लिए एक-एक पद शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

18 Aug 2025 05:39 pm

Hindi News / Education News / India Post Recruitment 2025: डाक विभाग में ऑफिसर बनने का मौका, अगर आपके पास भी है ये योग्यता तो कर दें आवेदन, सैलरी है बढ़िया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.