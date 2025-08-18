India Post Recruitment 2025: डाक विभाग में ऑफिसर बनने का मौका, अगर आपके पास भी है ये योग्यता तो कर दें आवेदन, सैलरी है बढ़िया

India Post Recruitment 2025: बैंकिंग क्षेत्र में अधिकारी स्तर की नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) में कई उच्च पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख अब नजदीक है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट www.ippbonline.com पर जाकर आवेदन कर लें, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 22 अगस्त 2025 तय की गई है।
इस भर्ती के अंतर्गत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एचआर ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर (कॉन्ट्रैक्ट आधार पर), डीजीएम-फाइनेंस/सीएफओ और जनरल मैनेजर-फाइनेंस/सीएफओ जैसे पद शामिल हैं। डीजीएम-फाइनेंस और सीएफओ पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों का आईसीएआई से सीए होना अनिवार्य है। वहीं अन्य पदों के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों के लिए 15 से 18 सालों का अनुभव जरुरी है।
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 38 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्र की गणना 2 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को नियमित पदों पर स्केल V से VII के अनुसार प्रतिमाह 3,16,627 रुपये से 4,36,271 रुपये तक वेतन मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट वाले पदों पर वेतनमान इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार दिया जाएगा।
चयन प्रक्रिया में सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, जिसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये और एससी, एसटी तथा पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये रखा गया है। कुल भर्तियों में डीजीएम-फाइनेंस/सीएफओ और जनरल मैनेजर-फाइनेंस/सीएफओ के एक-एक पद, चीफ एचआर ऑफिसर के लिए एक पद, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (दोनों कॉन्ट्रैक्ट पर) के लिए एक-एक पद शामिल हैं।